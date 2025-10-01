YOASOBI、結成6周年の10月1日は企画満載！『THE FILM 3』発売、「モノトーン」ライブ映像公開、生配信実施、そして「劇上」原作小説公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年10月1日に、結成6周年を迎えたYOASOBI。同日、ライブ映像作品集『THE FILM 3』を発売。20時には「モノトーン」リリース1周年を記念して、同作から「モノトーン」のロンドン公演ライブ映像をYouTube公開。さらに、21時から「YOASOBI 結成6周年記念 生配信」がYouTubeにて開催される。

また、YOASOBIが担当する、フジテレビ系10月期 水10ドラマ 『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の主題歌となる新曲「劇上」の原作小説となる、三谷幸喜書き下ろし『劇場ものがたり』が18時に公開された。

■『THE FILM 3』収録の「モノトーン」ライブ映像を20時より公開

YOASOBIが、10月1日にライブ映像作品集『THE FILM 3』を発売。本作に収録される2枚組Blu-rayには、2024年11月に開催されたYOASOBI結成5周年記念の初ドーム公演『YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』東京ドーム公演に加え、2025年2月開催の『YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 ”超現実｜cho-genjitsu” IN SINGAPORE』、同年6月開催の『YOASOBI LIVE AT OVO ARENA WEMBLEY』 の国内外含む3本のワンマンライブを収録。

さらに「YOASOBI LIVE DOCUMENTARY」と題して、本作に収録されているライブの裏側を収めた、約1年間に及ぶドキュメンタリー映像も収録。166パージに及ぶ各地でのライブ写真やライブ資料を綴じ込んだお馴染みの特製バインダー付きの豪華仕様となっている。

『THE FILM 3』リリースを記念して、ライブ衣装の展示を、東京・愛知・大阪の3店舗にて実施。さらに、本作に収録されるライブを含めた計6本のライブ写真のパネル展示も開催中。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

そして、楽曲「モノトーン」配信リリース1周年を記念して『THE FILM 3』収録の「モノトーン」『YOASOBI LIVE AT OVO ARENA WEMBLEY』のライブ映像を20時にYouTube公開することが決定。こちらも要チェックだ。

■【動画】YOASOBIライブ映像作品集『THE FILM 3』 Trailer Movie

■『YOASOBI 結成6周年記念 生配信』を21時よりYouTubeにて実施

結成6周年を迎えた10月1日21時より、サントリー生ビールとのコラボによる生配信番組『YOASOBI 結成6周年記念 生配信』をYouTubeにて実施。これまでにも、Zeppツアーやドームライブでのフラワースタンド展示、「サントリー生ビール YOASOBIコラボデザイン缶」の発売、楽曲「UNDEAD」を起用したテレビCM、現在開催中のホールツアーでのサントリー生ビール販売など、様々なコラボを展開してきた「サントリー生ビール」との特別企画となる。配信では、Ayaseとikuraが6年間を振り返るトークや、10月2日にリリースされる新曲「劇上」の制作秘話などが語られる予定。ぜひチェックしよう。

■三谷幸喜がYOASOBIの楽曲「劇上」のために執筆した私小説『劇場ものがたり』が完成

YOASOBIが、フジテレビで10月1日より放送開始となる、脚本・三谷幸喜、主演・菅田将暉、共演・二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波による新・水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の主題歌を担当し、書き下ろし楽曲「劇上」を10月2日に配信リリース。

その原作短編小説として、三谷幸喜が本楽曲のために執筆した私小説『劇場ものがたり』が、10月1日18時にFODにて無料公開された。

主題歌「劇上」は、ドラマ作品と真摯に向き合い、“この世界は舞台であって、人間はみな役者である”というテーマを軸に紡がれた楽曲。YOASOBIにとって初の試みとなる、コンポーザーAyaseのボーカル参加も実現。ソロ活動ではボカロPとしてのリリースに加え、自身が歌唱するセルフカバーも高い評価を得ており、「夜撫でるメノウ」セルフカバーはYouTubeで7,000万再生を突破。さらに2023年にはR-指定（Creepy Nuts）とのW歌唱によるコラボ楽曲「飛天」をリリースした。そんなAyaseが満を持してYOASOBIとして歌唱参加する本作は、YOASOBIの“いま”を凝縮した、特別な一曲に仕上がっている。

■生配信情報

YouTube『“YOASOBI 結成6周年記念”YouTube生配信トークイベント』

10/01（水）21:00～21:50 ※予定

■リリース情報

2025.10.01 ON SALE

Blu-ray『THE FILM 3』

2025.10.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「劇上」

