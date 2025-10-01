大泉洋主演『ちょっとだけエスパー』120秒予告映像公開 豪華キャスト陣が集結
大泉洋主演のテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（21日スタート／毎週火曜 後9：00）より、120秒予告編＆第1話シーン写真が公開された。
【動画】豪華すぎるキャスト集結！『ちょっとだけエスパー』最新予告
ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになったサラリーマンが、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。
本作の主人公は、会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマン・文太。妻と離婚、財産分与と慰謝料で貯金が底をつき、ネットカフェを泊まり歩いている文太が再就職した会社で与えられた仕事は“ちょっとだけエスパー”になって＜世界を救う＞こと。さらに、人を愛してはいけないという実に不条理で不可解なルールまで課されてしまう。
そんなちょっと不思議な“SFラブロマンス”には、大泉（文太・役）をはじめ、文太の妻として暮らすことになる謎の女性を演じる宮崎あおい（崎＝たつさき／四季・役）、文太のエスパー仲間となるディーン・フジオカ（桜介・役）、高畑淳子（円寂・役）、宇野祥平（半蔵・役）、文太らに接近する謎の大学生に北村匠海（市松・役）、そして文太らをエスパーにした張本人で、「ノナマーレ」の社長に岡田将生（兆・役）と、豪華キャストが大集結する。
そんなキャストたちが登場する「SPインタビュー第2弾＆ポスター撮影メイキング」の特別動画がYouTubeとTVerで限定公開。ディーン、岡田、北村、高畑、宇野が「あなたにとってのヒーローは？」「もしエスパーになれるなら、どんな能力が欲しい？」など遊び心あふれるQ＆Aをはじめ、現場の様子、作品への想いも語っている。
