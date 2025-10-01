『鉄道むすめ』完全オリジナルテレビアニメ『てつりょー！』、2026年放送へ ティザービジュアル＆映像公開
トミーテックによるキャラクターコンテンツ『鉄道むすめ』から生まれた完全オリジナルテレビアニメ『てつりょー！meet with 鉄道むすめ』が2026年に放送されることが発表された。あわせて、ティザービジュアルとティザー映像が公開された。
【画像】かわいい！完全オリジナルテレビアニメ化される『鉄道むすめ』PV場面カット
本作は、鉄道旅行同好会(通称：てつりょー会)に所属する佐多みさき、春立うさ、折原こだま、矢神うしおの4人の「乗り鉄」女子大学生が、『鉄道むすめ』たちが働く世界で旅をしていく、新感覚「ゆる旅」アニメ。乗り鉄女子の小さな冒険となる。
ティザービジュアルでは、てつりょー会の4人が駅のホームで旅を楽しんでいる様子が描かれた。ティザー映像では、てつりょー会の4人の様子に加え、『鉄道むすめ』たちの姿も一部描かれている。
