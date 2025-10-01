中丸雄一、復帰後初レギュラーは『5時に夢中！』 水曜コメンテーター就任
元KAT-TUNの中丸雄一が、TOKYO MXの生情報番組『5時に夢中！』（月〜金 後5：00）の新水曜コメンテーターに、1日より就任することが決定した。中丸にとって、これが復帰後初のレギュラー番組となる。中丸は「20年続く番組に参加できることを光栄に思います。毎週繰り広げられるディープなトークに参加できることが今から楽しみです！」とのコメントを寄せている。
【写真】気持ちよさそう…目をつぶりゆっくり休める中丸雄一
中丸は、活動休止を経て、2025年6月にTOKYO MXの『キッズが見てる！もしもタレントじゃなかったら』で地上波ロケに復帰。その後も『サバンナ高橋の、サウナの神さま』、『小峠英二のなんて美だ！』に出演するなど、TOKYO MXとの縁を重ねてきた。
同番組の水曜コメンテーターは、先週までヒコロヒーが務めていた。
