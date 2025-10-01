YOASOBI×三谷幸喜 新曲「劇上」の原作短編小説『劇場ものがたり』公開
フジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（毎週水曜 後10：00）の主題歌に起用されているYOASOBIの新曲「劇上」の原作短編小説が、FODにて無料公開された。小説のタイトルは『劇場ものがたり』で、脚本家・三谷幸喜が同曲のために書き下ろし作品となっている。
【画像】ほしい！資料をまとめたYOASOBI特製バインダー
主題歌「劇上」は、2日に配信リリースされるYOASOBIの新曲。“この世界は舞台であって、人間はみな役者である”というテーマを軸に紡がれた楽曲で、YOASOBIでは初めてコンポーザー・Ayaseがボーカルで参加している。Ayaseは、ソロ活動ではボカロPとしてのリリースに加え、自身が歌唱するセルフカバーも高い評価を得ており、「夜撫でるメノウ」セルフカバーはYouTubeで7000万再生を突破。さらに2023年にはR-指定（Creepy Nuts）とのW歌唱によるコラボレーション曲「飛天」をリリースした。そんなAyaseが、満を持してYOASOBIとして歌唱参加する。
“小説を音楽にするユニット”として知られるYOASOBIが、ドラマと並行して楽曲と物語を展開する形となり、作品世界の広がりにも注目が集まる。
さらに、YOASOBIは結成6周年を迎えたきょう1日に、ライブ映像作品集『THE FILM 3』をリリースした。同作には、2024年11月開催の東京ドーム公演『YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』、2025年2月の『YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現実｜cho-genjitsu” IN SINGAPORE』、2025年6月の『YOASOBI LIVE AT OVO ARENA WEMBLEY』の3本のライブを収録。さらに、各公演の裏側を追ったドキュメンタリー映像『YOASOBI LIVE DOCUMENTARY』も収められている。特典として、166ページにおよぶライブ写真や資料をまとめた特製バインダーも付属する。
東京、愛知、大阪では、収録ライブで実際に着用された衣装の展示が行われているほか、全6公演のライブ写真によるパネル展示も実施。さらに、同日午後8時には楽曲「モノトーン」配信リリース1周年を記念し、『THE FILM 3』に収録されているロンドン公演『YOASOBI LIVE AT OVO ARENA WEMBLEY』から同曲のライブ映像をYouTubeにて公開する。
続く午後9時には『YOASOBI 結成6周年記念 生配信』もYouTubeで実施され、結成記念日を盛り上げる一日となっている。
【画像】ほしい！資料をまとめたYOASOBI特製バインダー
主題歌「劇上」は、2日に配信リリースされるYOASOBIの新曲。“この世界は舞台であって、人間はみな役者である”というテーマを軸に紡がれた楽曲で、YOASOBIでは初めてコンポーザー・Ayaseがボーカルで参加している。Ayaseは、ソロ活動ではボカロPとしてのリリースに加え、自身が歌唱するセルフカバーも高い評価を得ており、「夜撫でるメノウ」セルフカバーはYouTubeで7000万再生を突破。さらに2023年にはR-指定（Creepy Nuts）とのW歌唱によるコラボレーション曲「飛天」をリリースした。そんなAyaseが、満を持してYOASOBIとして歌唱参加する。
さらに、YOASOBIは結成6周年を迎えたきょう1日に、ライブ映像作品集『THE FILM 3』をリリースした。同作には、2024年11月開催の東京ドーム公演『YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』、2025年2月の『YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現実｜cho-genjitsu” IN SINGAPORE』、2025年6月の『YOASOBI LIVE AT OVO ARENA WEMBLEY』の3本のライブを収録。さらに、各公演の裏側を追ったドキュメンタリー映像『YOASOBI LIVE DOCUMENTARY』も収められている。特典として、166ページにおよぶライブ写真や資料をまとめた特製バインダーも付属する。
東京、愛知、大阪では、収録ライブで実際に着用された衣装の展示が行われているほか、全6公演のライブ写真によるパネル展示も実施。さらに、同日午後8時には楽曲「モノトーン」配信リリース1周年を記念し、『THE FILM 3』に収録されているロンドン公演『YOASOBI LIVE AT OVO ARENA WEMBLEY』から同曲のライブ映像をYouTubeにて公開する。
続く午後9時には『YOASOBI 結成6周年記念 生配信』もYouTubeで実施され、結成記念日を盛り上げる一日となっている。