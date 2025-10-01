吉沢悠、再びハリー・ポッター役に 舞台『呪いの子』2026年2〜4月公演チケット詳細発表
東京・TBS赤坂ACTシアターでロングラン上演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』。2026年2〜4月公演のチケット販売詳細が発表された。あわせて、2024年7月から25年6月までハリー・ポッター役を務めた俳優・吉沢悠が、再びポッター役でカムバックすることも明らかになった。
舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』は、小説「ハリー・ポッター」シリーズの作者であるJ.K.ローリングが、ジョン・ティファニー、ジャック・ソーンと共に舞台のために書き下ろした「ハリー・ポッター」シリーズ8作目の物語。小説の最終巻から19年後、父親になった37歳のハリー・ポッターとその息子・アルバスの関係を軸に展開する。
2022年7月8日に開幕した東京公演は今夏4年目に入り、総観客数120万人を突破、さらに通算1200回公演を達成。世界の一流スタッフが手掛けた舞台美術や衣装、数々の魔法演出、独創的な音楽が織りなす圧倒的なステージ体験は、原作ファンはもちろん幅広い観客を魅了している。
再びハリー・ポッター役に挑む吉沢は「生半可な気持ちで演じられる役ではありませんから、再び演じる事にはとても悩みました。しかし、私の中にしっかりと刻まれているこの作品に対する情熱と愛情が、『もう一度、魔法の世界に戻ろう！』と語りかけてくるので、心の声に耳を傾けて、新たな挑戦をしようと決意しました。4thシーズンの皆様の素晴らしいチームワークに私も加わり、この作品を愛してくださるお客様とお会いするのがとても楽しみです！ウィゾー！」とコメントを寄せている。
■チケット情報
●2026年1月公演分まで
TBSチケット、ホリプロステージ、各プレイガイドにて販売中。
●2026年2月〜4月公演
＜先行発売＞
・TBSチケット：10月25日午前10時〜11月7日午前9時59分
・ホリプロステージ：10月25日午前10時〜11月7日午後11時59分
＜一般発売＞
11月8日午前10時からTBSチケット、ホリプロステージにて販売
※いずれも購入には事前の会員登録（無料）が必要。ほか、各プレイガイドでもお取扱いあり。
