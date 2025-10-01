SHOW-WA＆MATSURI、漫才協会入りを直談判？ 会長・ナイツ塙は歓迎「本気なら…」
秋元康プロデュースによる昭和歌謡グループ・SHOW-WA＆MATSURIが1日、東京・東洋館で行われた漫才協会主催『漫才大行進』に初出演した。イベント後にはお笑いコンビ・ナイツとともに取材に応じ、漫才協会入りへの意欲を見せた。
【写真】衣装も素敵！圧巻のパフォーマンスをみせたMATURI
この日は、MATSURIのライブやナイツの漫才のほか、数々の漫才師などがステージに出演。取材では、「東洋館で漫才をしてみたいか」と聞かれると、SHOW-WAもMATSURIも次々と勢いよく挙手した。MATSURI・渡辺真が「ネタを書いてもらいたい」と目を輝かせると、塙が「下ネタになっちゃいますよ」とボケ、SHOW-WA・山本佳志が「下ネタ大丈夫です！」とノリノリで反応。塙が「じゃあ私たちは踊ります」とDA PUMP「U.S.A.」を踊り、会場は大爆笑に包まれた。
続けて、記者から漫才協会入りへの意欲を聞かれると、山本が「それを目標に頑張りたいと思います」と堂々宣言。塙は「我々からしたらメリットしかないので」と歓迎を表すも、「本気でやるなら入会金3万円を…」と続けてさらなる笑いを誘い、「ゲストで来てもらって漫才をしてもらってもいいかもしれないですね」と期待を込めた。
