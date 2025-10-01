荻野目洋子、伝説の番組が35年ぶりに一夜限りで復活「チャレンジしたい」 『荻野目洋子 純情フリーウェイ2025』
1987年から1990年にかけてニッポン放送で放送され、若者を中心に人気を集めた伝説の番組『荻野目洋子 純情フリーウェイ』が、35年ぶりに復活する。タイトルを新たに『荻野目洋子 純情フリーウェイ2025』として、19日（深1：40）より一夜限りでオンエアされる。
【写真】荻野目洋子ニッポン放送マイク前写真（1988年撮影）
今年デビュー41周年を迎える荻野目にとって、自身の歴史を振り返る節目の放送となる。番組では、当時の貴重な音源を聴きながら当時を振り返る。懐かしの楽曲に加え、新曲も紹介する予定。さらにリスナーからは「荻野目洋子目撃情報」「荻野目洋子のファンになったきっかけと思い出」などをメールで募集。リスナーからのメッセージにも応えていく。
荻野目は「せっかく自分の番組を復活するのなら、いろんなことにチャレンジしたい」と意欲を示し、過去の放送でも好評だったラジオドラマやスタジオでのウクレレ弾き語りにも挑戦する。シンガーとして41周年を迎えた心境や、11月から始まるライブツアー、新アルバムに込めた想いなども語られる予定だ。
