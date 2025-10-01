【ワークマンの羽織り】が優秀！「水を弾く撥水加工付き」「一着持ってると便利」

これからの季節に活躍する羽織りは、天候の変化に対応してくれるものを持っていると便利。今回ピックアップする【ワークマン】のマンパやコートは、撥水加工が施されているので突然の雨でも安心かも。シンプルなデザインで着回しやすそうだから、ぜひチェックして。

タウンユースにもおすすめの優秀マンパ

【ワークマン】「レディースシーンレス撥水マウンテンパーカー」\3,900（税込）

背面タック入りで、丸みのあるデザインが女性らしいマウンテンパーカー。大人のカジュアルコーデをおしゃれに格上げできそうです。公式ECサイトで「水を弾く撥水加工付き」と紹介されており、雨の日のお出かけで頼りになるはず。合わせやすいベージュ・グレージュ・ブラックの3色展開です。

2WAY仕様でヘビロテできそうなコート

【ワークマン】「レディースシーンレス撥水ステンカラーコート」\2,900（税込）

公式ECサイトで「一着持ってると便利！」と紹介されている、きれいめ派さんにおすすめの、シンプルで上品なステンカラーコート。こちらは軽量 & 高撥水で、雨の日に安心して着られそうです。襟はスタンドネックにもなる2WAY仕様で、日によって着こなしのアレンジを楽しめるのも優秀ポイント。チャコール・ベージュ・エクリュ・ブラックの全4色展開です。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M