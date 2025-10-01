女子ゴルフの渋野日向子（２６＝サントリー）が、米ツアー「ロッテ選手権」（１〜４日、ハワイ州ホアカレイＣＣ）へ向けて試合を中継するＷＯＷＯＷのインタビューで意気込みを語った。

現在ポイントランキング１０２位と、８０位以内のシード確保へ厳しい状況で迎える一戦。渋野は「終盤どころか最後の方になりますのですごく寂しい気持ちもありますし、なかなか厳しいところにはいるんですけど、そういう場面もちょっとだけでも楽しみながら、試合ができたらいいと思います」と前を向いた。自身の感覚に関しては「悪くはないかなと思っているので、この良い気持ちのまま、試合に臨めたらいいなと思います」。調子は悪くないようだ。

ハワイでは風を攻略することもスコアメイクのカギを握るだけに「毎年風が強いのがここホアカレイの印象ですし、練習ラウンドでも強い中で練習しているので、試合の時もどうなるか分からないですけど（風と）友達になりたいなと思います」と語った。

ハワイだけに多くの日本人ギャラリーの来場も見込まれる。渋野は「しっかり４日間戦って、上位で終われるように皆さんの前でいいプレーができるように頑張ります」と意気込んだ。

上位で４日間を終えれば、シードの可能性も出てくる。渋野は日本時間２日午前３時２８分に１０番から第１ラウンドをスタートする。