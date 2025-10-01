人気モデル・ぴょな、ベアトップドレスで胸元大胆披露 誕生日祝福ショットに「タトゥーかっこいい」「リムジン豪華すぎ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/01】モデルのぴょな（PyunA.）が9月30日、自身のInstagramを更新。25歳の誕生日を迎えた記念ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ぴょな、胸元タトゥー際立つベアトップ姿
ぴょなは「幸せな9月になりました 改めて、25歳頑張ります」とコメントし、誕生日を祝福してもらった際の写真を投稿。白と黒のベアトップドレスにティアラを着用し、リムジンをバックにした写真で、タトゥーが入った胸元をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「タトゥーかっこいい」「リムジン豪華すぎ」「可愛すぎる」「大人っぽい」「おめでとう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
