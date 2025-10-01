中丸雄一“復帰後初”レギュラー番組決定「5時に夢中！」水曜コメンテーター就任「光栄に思います」
【モデルプレス＝2025/10/01】元KAT-TUNの中丸雄一が、10月1日よりTOKYO MXの生情報番組「5時に夢中！」（毎週月〜金曜、午後5時〜）の水曜コメンテーターに決定。中丸にとって、復帰後初のレギュラー番組となる。
【写真】中丸雄一が「惚れてしまいそう」と語った芸能人
本番組は、3面記事から政治まで、格好つけないコメンテーターが聖域なく語る“放送室風テレビ”。2005年の放送開始から、20周年を迎えた。新たに番組に加わる中丸が、奔放な出演者たちとどのような化学反応を起こし、21年目の本番組にどんな新風を吹き込むのか。
中丸は、活動休止を経て、2025年6月にTOKYO MX「キッズが見てる！もしもタレントじゃなかったら」で地上波ロケに復帰。その後も「サバンナ高橋の、サウナの神さま」「小峠英二のなんて美だ！」に出演するなど、TOKYO MXとの縁を重ねてきた。
中丸は「20年続く番組に参加できることを光栄に思います。毎週繰り広げられるディープなトークに参加できることが今から楽しみです！」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
