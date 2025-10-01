「イカゲーム」出演のチョ・ユリ、ショートカット姿披露「別人みたい」「印象変わる」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/01】Netflix「イカゲーム」シリーズに出演していた元IZ*ONEでアーティストのチョ・ユリ（JO YURI）が1日、自身のInstagramを更新。Louis Vuitton SS26のイベントでショートカットにイメージチェンジした姿を公開した。
【写真】「イカゲーム」出演女優、ショートカットにイメチェン
チョ・ユリは「Louis Vuitton SS26」とコメントし、Louis Vuittonのイベント参加時にショートカットにイメージチェンジした姿が際立つ自撮りショットを披露した。チェック柄のマフラーを合わせたスタイリングで、これまでのロングヘアから大きく印象の異なる短い髪型を見せている。
この投稿に、ファンからは「似合う」「可愛い」「別人みたい」「印象変わる」「新鮮」「おしゃれ」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆チョ・ユリ、ショートカットイメチェン披露
◆チョ・ユリのショートカットに驚きの声
