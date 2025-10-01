アウェー3試合で着用予定

FC東京は10月4日のJ1リーグ第33節清水エスパルス戦、17日の第34節サンフレッチェ広島戦のアウェー2連戦で「Special kit」を着用する。

今季の「Special kit」はメインがグレー色。オフィシャルサプライヤーである、ニューバランスを象徴的するグレー色の濃淡と、スタジアムへと続く道（石畳）の柄は「勝利へと続く道＝Winning Road」という想いが込められたデザインになっている。第18節のサンフレッチェ広島戦でお披露目され、今季は清水戦、広島戦、11月のFC町田ゼルビア戦でも着用する。

5月に行われた第18節の広島戦（国立競技場）で初お披露目されたが、0-3での敗戦になった。FW仲川輝人は「前回、このユニフォームを着たサンフレッチェ広島戦では悔しい結果に終わってしまったので、そのイメージを払拭する勝利とゴールを届けたいです」と決意。「どんな状況でも声援を届けてくれるファン・サポーターのみなさんが、僕たちを前へと突き動かしてくれています。ここからのアウェイ3試合は、Special kitを着用して、ぜひ一緒に戦ってください」と共闘を呼びかけた。

そして今季途中から加入した室屋は「カッコイイ」とデザイン面に言及。海外でのプレー経験がある室屋だからこそ、デザイン以外の面に触れ、「サッカー界だけじゃなくて、ファッションもそうですけど、いろんなところで認知されるように、広がるための努力っていうのを、特にFC東京は日本の首都でもある東京のクラブなので、やっていく必要があると思います」と大衆への認知について話した。（FOOTBALL ZONE編集部）