伊藤祐輝、所属事務所の退所を発表「挑戦する気持ちを忘れずに前進」 『ウルトラマンブレーザー』テルアキ役で人気
俳優の伊藤祐輝（38）が1日、Xを更新。9月末をもって所属していた事務所「ソニー・ミュージックアーティスツ」を退所したことを報告した。
【写真】伊藤祐輝が所属事務所の退所を発表した文面「挑戦する気持ちを忘れずに前進」
Xで伊藤は「ご報告 関係者の皆様ならびに、いつも気にかけてくださっている皆様へ」と文面を掲載。そこでは「突然のご報告となり、申し訳ございません。私、伊藤祐輝は2025年9月30日をもちまして所属事務所ソニー・ミュージックアーティスツとの契約を満了し、退所する運びとなりました」と報告した。
「19歳でご縁をいただいてから、俳優として、また人として、かけがえのない経験を数多くさせていただきました。右も左もわからない若輩者だった私を迎え入れてくださったこと、常に私の意見に向き合い、リスペクトを持って接してくださったこと、そして今回の決断を応援してくださったこと。事務所の皆様には心より感謝申し上げます」と心境を明かす。
「これからも俳優として、挑戦する気持ちを忘れずに前進して参ります。引き続きご支援・ご厚情を賜れましたら幸いです」と伝え「また出演などに関するお問い合わせは、伊藤祐輝のX（旧Twitter）、Instagramにいただければ幸いです」と結んでいた。
伊藤は『ウルトラマンブレーザー』（2023）で、副隊長のナグラ テルアキを演じ、人気を集めていた。
