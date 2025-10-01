『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章』新たな入場特典イラストボード発表 裏面には狛治の表情をクローズアップ
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』より、入場者特典第7弾が発表。「第6弾キービジュアル イラストボード（狛治ver.）」が、10月4日〜17日までの期間、全国合計100万名限定に配布されることが明らかになった。
【動画】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第6弾キービジュアル解禁PV
本作は、吾峠呼世晴による原作漫画『鬼滅の刃』の“無限城編”を、3部作で映画化したアニメーションの第1章。柱稽古の最中、産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨によって謎の空間へ落とされた炭治郎らを描く。監督を務めたのは、外崎春雄。音楽は梶浦由記、椎名豪。声の出演は花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、上田麗奈、岡本信彦、櫻井孝宏、小西克幸ほか。
このたび、来場御礼入場者特典の第7弾として、「第6弾キービジュアル イラストボード（狛治ver.）」の配布が決定した。表面には第6弾キービジュアル、裏面には狛治の表情をクローズアップしたイラストを使用した、両面デザインのA5サイズイラストボードとなる。配布期間は10月4日〜17日（配布スケジュールは変更になる可能性あり）。本作を鑑賞した1名につき1つプレゼントされる。全国合計100万名限定で、なくなり次第配布終了となる。
また、来場御礼入場者特典第6弾「パンフレット副読本〜決戦編〜」に関しては、残数がある劇場においては、10月3日までの配布となる。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は公開中。
※「辻」の正式表記は一点しんにょう
