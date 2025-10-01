雪だるまデザインがかわいい！東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」ぬいぐるみチャーム
東京ディズニーシーでは、2025年11月4日から「ダッフィー&フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」デザインの「ぬいぐるみチャーム」を期間限定で販売します。
ダッフィー&フレンズがそれぞれかわいい雪だるまになった、冬にぴったりのアイテムです。
東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」ぬいぐるみチャーム
価格：各2,300円
販売期間：2025年11月4日〜2026年1月7日
販売店舗：東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント「マクダックス・デパートメントストア」
ダッフィー&フレンズをイメージした、コロンとしたフォルムがかわいい雪だるまのぬいぐるみチャーム。
もこもこの生地でできており、触り心地も抜群です。
それぞれのキャラクターに合わせたニット帽やマフラーなど、あたたかな冬の装いにも注目です。
ぬいぐるみチャーム（ダッフィー）
「ダッフィー」は、水色とベージュのポンポン付きニット帽をかぶっています。
首元には、おそろいのベージュのネックウォーマーを巻いています。
ぬいぐるみチャーム（シェリーメイ）
ピンクのリボンを頭につけた「シェリーメイ」。
首元にはピンクのフリルがあしらわれています。
ぬいぐるみチャーム（ジェラトーニ）
「ジェラトーニ」は、グレーのベレー帽と深緑のニットマフラーを身につけたアーティストらしい装い。
おすましした表情がかわいいチャームです。
ぬいぐるみチャーム（ステラ・ルー）
「ステラ・ルー」は、白とピンクのお花の冠を頭につけています。
水色と紫の重ねリボンも素敵な、バレリーナらしいコーディネートです。
ぬいぐるみチャーム（クッキー・アン）
「クッキー・アン」は、ピンクと白のストライプ柄の大きなリボンがチャームポイント。
首元の黄色いフリルもキュートです。
ぬいぐるみチャーム（オル・メル）
「オル・メル」は、甲羅のような黄色のポンポン付きニット帽がトレードマーク。
黄緑と黄色のしましまマフラーもお似合いです。
ぬいぐるみチャーム（リーナ・ベル）
「リーナ・ベル」は、トレードマークのランのお花と紫の小さなリボンを耳につけています。
首元にも紫のリボンをあしらった、おしゃれなデザインです。
バッグにつけたり、お部屋のインテリアとして飾ったりするのもおすすめ。
全種類集めて並べたくなるかわいさです。
東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」のぬいぐるみチャームの紹介でした。
