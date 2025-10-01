東京ディズニーシーでは、2025年11月4日から「ダッフィー&フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」デザインの「ぬいぐるみチャーム」を期間限定で販売します。

ダッフィー&フレンズがそれぞれかわいい雪だるまになった、冬にぴったりのアイテムです。

東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」ぬいぐるみチャーム

価格：各2,300円

販売期間：2025年11月4日〜2026年1月7日

販売店舗：東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント「マクダックス・デパートメントストア」

ダッフィー&フレンズをイメージした、コロンとしたフォルムがかわいい雪だるまのぬいぐるみチャーム。

もこもこの生地でできており、触り心地も抜群です。

それぞれのキャラクターに合わせたニット帽やマフラーなど、あたたかな冬の装いにも注目です。

ぬいぐるみチャーム（ダッフィー）

「ダッフィー」は、水色とベージュのポンポン付きニット帽をかぶっています。

首元には、おそろいのベージュのネックウォーマーを巻いています。

ぬいぐるみチャーム（シェリーメイ）

ピンクのリボンを頭につけた「シェリーメイ」。

首元にはピンクのフリルがあしらわれています。

ぬいぐるみチャーム（ジェラトーニ）

「ジェラトーニ」は、グレーのベレー帽と深緑のニットマフラーを身につけたアーティストらしい装い。

おすましした表情がかわいいチャームです。

ぬいぐるみチャーム（ステラ・ルー）

「ステラ・ルー」は、白とピンクのお花の冠を頭につけています。

水色と紫の重ねリボンも素敵な、バレリーナらしいコーディネートです。

ぬいぐるみチャーム（クッキー・アン）

「クッキー・アン」は、ピンクと白のストライプ柄の大きなリボンがチャームポイント。

首元の黄色いフリルもキュートです。

ぬいぐるみチャーム（オル・メル）

「オル・メル」は、甲羅のような黄色のポンポン付きニット帽がトレードマーク。

黄緑と黄色のしましまマフラーもお似合いです。

ぬいぐるみチャーム（リーナ・ベル）

「リーナ・ベル」は、トレードマークのランのお花と紫の小さなリボンを耳につけています。

首元にも紫のリボンをあしらった、おしゃれなデザインです。

バッグにつけたり、お部屋のインテリアとして飾ったりするのもおすすめ。

全種類集めて並べたくなるかわいさです。

東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」のぬいぐるみチャームの紹介でした。

