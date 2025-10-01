自民党総裁選挙で、日本テレビは党員、党友と答えた方を対象にした独自の電話調査を行い、誰を支持するか尋ねたところ、高市早苗氏が35％で前回に続き、1位となりました。

今回の自民党の総裁選挙は、党員・党友票の数が国会議員票と同じで勝敗に大きく関わることから、その動向を探るため、日本テレビは、党員、党友と答えた方を対象にした独自の電話調査を行いました。

立候補を表明した5人のうち、誰を支持するか尋ねたところ、高市早苗氏が35％でトップ、小泉進次郎氏が28％で続き、林芳正氏が23％、小林鷹之氏が5％、茂木敏充氏が4％となりました。

先月23日と24日に行った前回の調査と比較すると、1位の高市氏が1ポイント増やし、2位の小泉氏が横ばいだった一方で、3位の林氏が6ポイント増やして追い上げています。

ただ、今回の調査でも「まだ決めていない・わからない」と答えた人が5％いることから情勢は変わる可能性があります。

また、去年の総裁選挙で石破茂氏に投票したと答えた人に限って今回は誰を支持すると答えたのか見てみると、小泉氏と答えた人が36％で最も多く、次いで林氏が32％、高市氏は18％となりました。小泉氏は前回から2ポイント増やしましたが、林氏は7ポイント増やしていて、高市氏も3ポイント増やしました

今回の調査結果から、「決めていない」などと答えた人を除いて、党員・党友票295票に換算すると、高市氏が110票、小泉氏が88票、林氏が72票で、4位以下に大きく差をつけています。

一方、国会議員票295票の動向も取材したところ、1日の時点で小泉氏が70を超える票を固め、リードしています。また、林氏が50を超える票、高市氏も40台半ばの票を固めています。続いて茂木氏と小林氏は、それぞれ、およそ30の票を固めています。

党員票、国会議員票を加えると、小泉氏は160票を超える勢いで、続いて高市氏は150台半ばの票を固めています。続いて、林氏は120票を超える勢いで、現時点では高市氏と小泉氏が競り合い、それを林氏が激しく追う展開となっています。

現時点では、1回目の投票では、どの候補も過半数の296票には届かず、上位2人の決選投票となる公算が大きくなっています。

ただ、およそ70人の議員が態度を明らかにしておらず、情勢は変わる可能性があります。