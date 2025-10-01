ＴＢＳ系「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」が９月３０日に放送され、ダイアン・津田篤宏、タレントの藤田ニコルらが出演した。

令和のストレスを考察するバラエティー。この日は、津田がリアルに思う家庭内でのモヤモヤを紹介。「家事を手伝いたいが、妻のルールや作法を覚えられず逆に邪魔をしてしまう」と明かされた。

ニコルは津田に「もう覚える。手伝いたいなら覚える」とアドバイス。津田は「それは分かんねん。ただ、新しく（ルール）増えたりするやんか？お皿とか増えたり…」と話した。

ニコルは、つづけて「（新たに）写真を撮る。写真を撮っておく」と助言したが、津田は「そこまではしたくない。写真を撮ってまで覚えたくない」と苦笑した。

進行の同局・田村真子アナウンサーは、津田に「相手にどうこう求めるより、それこそニコルさんがおっしゃったように自分が変わって覚えるしかない…。相手に求めちゃうと、ちょっと難しいと思います。相手を変えようとするって」とド直球で正論。津田は「確かに…。今日はありがとうございました…。完敗。完敗とはこのこと」と話し、笑わせていた。