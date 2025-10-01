財源不足で計画が見直されている新県立中央図書館に関して、静岡県の損失が5.2億円程度になることが明らかになりました。この問題で給与の一部返納を決めた池上教育長は、「けじめはつけた」と語りました。



東静岡駅前に建設予定の新県立中央図書館を巡っては、国の交付金が100億円以上減額する事態となり計画が見直されています。県教育委員会は これまで設計作業の見直しなどによる県の損失は、最大で9億円に上ることを明らかにしていました。





一連の問題を受け池上教育長は給与の10％を3か月分を返納することを決めていますが、10月1日、県議会の委員会では…。（県議会文教警察委員会 坪内 秀樹 委員）「これでけじめをつけたと認識してらっしゃるのか」（県教委 池上 重弘 教育長）「指揮監督が不十分で、その点について責任があるという風に認識をしております」（県議会文教警察委員会 坪内 秀樹 委員）「教育長、けじめをつけたかどうなのかだけお尋ねします」（県教委 池上 重弘 教育長）「私としては、このかたちでけじめをつけたと認識をしております」県教委は1日、これまで受けた国の交付金約3.8億円は、「返還の必要がないことが確認できた」として、県の損失は5.2億円程度となることを明らかにしています。