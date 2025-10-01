日本相撲協会は１日、東京・両国国技館で大相撲九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）の番付編成会議を開いた。五島改め藤凌駕（２２）＝本名・五島雅治、愛知県出身、藤島＝と、長村改め日向丸（２１）＝本名・長村晃宏、宮崎県出身、木瀬＝が新十両に決まった。北の若（八角）、若ノ勝（常盤山）が再十両。

拓大から幕下最下位格付け出しデビューから４場所で関取の座をつかんだ。藤凌駕は「実感は沸かないが、たくさんの祝福メッセージをいただいた」と喜びを口にした。「１番最初に家族に、お世話になった先生方にも連絡して、本当に喜んでくれました。さらに上がっていけるように頑張りたい」と誓った。

藤凌駕のしこ名を入門時から温めていたという師匠の藤島親方（元大関武双山）は「読んで字のごとく、他をしのいで、少しでも上がってもらいたいという思い。十両に上がるタイミングで付けようと思っていました」と説明。「駆け引きなしで真っ向勝負の相撲を貫く。それが一番自分を伸ばすことになる。見ている方の拍手も増えると思う。そういう力士に育てたい」と先を見据えた。

１８０センチ、１７７キロの体格からの突き、押しを武器とする。藤凌駕は「周りが元気になるような、豪快な押し相撲の力士になりたい」とさらなる成長を誓った。

なお、本名の雅治は、歌手の福山雅治が由来。両親は特別ファンではないそうで「ただ名前だけつけられました」と苦笑いを浮かべた。

それでも千秋楽パーティーでは福山雅治「ＨＥＬＬＯ」を熱唱。藤凌駕は「雅治つながりで名古屋場所で、ウケ狙いで歌ったんですけど、誰も気づいてくれなくて、ただ歌っただけになっちゃった」と再び苦笑。“角界の福山雅治”と水を向けられると「それはちょっと図々しいかなと」と恐縮していた。