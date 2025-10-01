「結衣ちゃん宛ですか」星野源、“家”に向けたメッセージにファン大興奮「爆弾惚気」

9月30日深夜放送のニッポン放送『星野源のオールナイトニッポン』にて、星野源が“家”に向けたというメッセージが話題を呼んだ。

番組で旬の食べ物の話題になると、星野は、「サンマの寿司が食いたいんだ、私は」「サンマの寿司って美味いんですよね。ああ、帰りたい。だめですか、まだ」「サンマの他に、秋は栗とか柿とか、わりとこう甘いじゃないですか」「甘いじゃないのって何だろうね。秋鮭？ああ、確かにそうだわ、お魚か…」とコメント。

続けて、「ちょっとお寿司屋さんに行く算段をとりましょう」と口にした上で、星野は、「とりましょうって今誰に言ってるんだ。電波を通じて」と笑いつつ、「今、家に向かって言ってます。お寿司屋さんに行く算段をとりましょうね、あとで」と呼びかけた。

この発言に対し、SNSでは、「結衣ちゃん宛ですか」「結衣さんに語り出す星野源が尊い」「公共の電波を使って家族に寿司のお誘い」「爆弾惚気」「可愛すぎる夫婦だな」など、星野の妻である新垣結衣を連想する声が多くあがっていた。