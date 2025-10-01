三つ子赤ちゃんのお宮参り撮影に参加するミニチュアシュナウザーさん、まさかのドヤ顔を披露する微笑ましい光景は記事執筆時点で134万回を超えて表示されており、3.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：三つ子の赤ちゃんの『お宮参り』に参加する犬→記念撮影で…まさかの『ドヤ顔』】

三つ子赤ちゃんのお宮参りに参加する犬

Xアカウント『@Rio_hatsumata』に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーさんと三つ子の赤ちゃんのお姿。この日、三つ子赤ちゃんのお宮参りの出張撮影を行われたのだといいます。

まさかの『ドヤ顔を披露する光景』に反響

並んで座る三つ子ちゃんと一緒に愛犬シュナウザーさんも自宅での記念撮影に参加されたのだそう。

三つ子ちゃんの隣にキリッと座り、まるで『ワタシの子分達です！ドヤッ！』と言わんばかりに誇らしげなドヤ顔を披露されていたというシュナウザーさん。

何とも凛々しく誇らしげなそのお姿、微笑ましく尊い光景は多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にさせることとなったのでした。

この投稿には「可愛すぎます」「私がこの子たちを守ります！キリッ」「可愛い」「主役感ぱねぇ」「幸せな気持ちになりました」など多くのコメントが寄せられています。

三つ子ちゃんとの尊い日常

2025年1月生まれの三つ子ちゃんと共に暮らすシュナウザーさん。先輩として記念撮影に参加するのはもちろんのこと、見守りカメラを通して様子を見守ったり、一緒にお散歩に出かけたり…と、その日常はあまりにも尊いもの。

飼い主さんと共に三つ子ちゃんを見守る頼もしいシュナウザーさんのお姿は、日々多くの人々に癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Rio_hatsumata」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。