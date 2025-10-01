歩けないおばあちゃんワンコを、久しぶりに車椅子に乗せてみたら…？素敵な展開が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で7万6000回再生を突破。「素晴らしい」「こちらまで嬉しくなる」といった声が寄せられています。

【動画：歩けなくなって2年が経ったおばあちゃん犬→車椅子に反応したので、乗せてみた結果…】

歩けないおばあちゃんワンコを車椅子に乗せてみたら…

Instagramアカウント「hamajiinoie」には、老犬のデイサービスを行っている社会貢献型ペットホテル「はまじぃの家」の日常が投稿されています。ご紹介するのは、2年前に歩けなくなってしまったおばあちゃんワンコが、初めてデイサービスを利用した時の出来事です。

上手く運転できなくなってからは、車椅子にも乗らなくなったというおばあちゃんワンコ。横になってのんびり過ごしているだけなので、退屈そうな様子だったといいます。

しかし他のワンコたちが自分の足で歩いたり車椅子で移動したりしている姿を見ているうちに「わたしも歩きたい！」という気持ちになったのか、前足をパタパタと動かしたそう。そこでスタッフさんは、おばあちゃんワンコを車椅子に乗せてみることに。

一生懸命歩く姿に感動！

久しぶりに車椅子に乗ったおばあちゃんワンコは、「おっとっと…」とバックしてしまったそう。すかさずスタッフさんがサポートに入り、車椅子を手前に引き戻します。

するとおばあちゃんワンコは諦めずに、「よいしょ、よいしょ…」と前足を動かして歩き始めたとか！前に進むことは難しいのかカニ歩きになってしまっているものの、自分の足で歩こうと一生懸命頑張っている姿は素敵です。他のワンコがすれ違いざまに、「頑張りやー」と応援するような視線を送ってくれる場面も。

自信を取り戻して笑顔に

そして車椅子で移動する練習を続けているうちに、おばあちゃんワンコは明るい笑顔に。どうやらほんの少しでも自分の足で歩けたことで、一気に前向きな気持ちになれたよう。またスタッフさんが「頑張ったね」と頭を撫でると、ますます嬉しそうなお顔を見せてくれたそうですよ。

おばあちゃんワンコの姿は挑戦することの素晴らしさや、自信を取り戻すことが笑顔に繋がると教え、多くの人に感動と希望を与えてくれることとなりました。

この投稿には「歩けて良かったね！凄いよ」「とってもいい笑顔」「涙が溢れました」「同世代の仲間や温かいスタッフさん達が見守ってくれるから、がんばれるんだよね」といったコメントが寄せられています。

介護が必要になっても一生懸命前向きに生き続けているワンコたちの尊い姿や、はまじぃの家の心温まる日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「hamajiinoie」をチェックしてくださいね。

