Amazon.co.jpは、Ring（リング）の新製品として、「Ring Outdoor Cam Pro」、「Ring Wired Doorbell Pro」、「Ring Spotlight Cam Pro」、「Ring Indoor Cam Plus」の4製品を発表した。

価格は「Ring Outdoor Cam Pro」の電源アダプターモデルが3万3980円、電源供給とデータ送信を有線で可能にするPower over Ethernet（PoE）対応モデルが4万9980円。「Ring Wired Doorbell Pro」の電源直結モデルが3万9980円、PoEモデルが4万9980円。「Ring Spotlight Cam Pro」の電源アダプターモデルが3万9980円、PoEモデルが5万5980円。「Ring Indoor Cam Plus」が8980円。

Ring Outdoor Cam Pro

Ring Outdoor Cam Pro

Ring Outdoor Cam Proは、初の本格4K高画質ビデオ対応の屋外防犯カメラ。カラーナイトビジョンとローライトサイト搭載のフルカラー映像対応や10倍ズーム機能を備えている。このほか、カメラが動きをとらえたらスマホに通知されるモーション検知機能やRingアプリでカメラから警告用のサイレンが鳴らせるサイレン機能を搭載している。

IP65等級の防塵・防沫性能で、カラーバリエーションはホワイトとブラックの2色が用意される。

電源アダプターモデル（ホワイト）

PoEモデル（ブラック）

Ring Wired Doorbell Pro

Ring Wired Doorbell Pro

Ring Wired Doorbell Proは、4K高画質ビデオ対応のドアベル。フルカラー映像に対応するほか、10倍ズーム機能、モーション検知機能などを搭載している。カラーバリエーションはダークシルバーのみ。

Ring Spotlight Cam Pro

Ring Spotlight Cam Pro

Ring Spotlight Cam Proは、センサーライト搭載の4K高画質ビデオ対応防犯カメラ。600ルーメンセンサーライトを採用し、夜間や光の少ないエリアでも、ご自宅や店舗、オフィスの屋外セキュリティの強化に役立つとうたう。このほか、モーション検知機能や10倍ズーム機能、サイレン機能などを搭載している。

IP65等級の防塵・防沫性能で、カラーバリエーションはホワイトのみ。

Ring Spotlight Cam Pro電源アダプタータイプ

Ring Spotlight Cam Pro PoEモデル

Ring Indoor Cam Plus

Ring Indoor Cam Plus ホワイト

Ring Indoor Cam Plus ブラック

Ring Indoor Cam Plusは、高画質・広角2Kビデオ対応屋内用セキュリティカメラ。フルカラー映像に対応するほか、モーション検知機能やサイレン機能などを搭載している。

また、平置き、壁面や天井にも取り付け可能で、レンズカバーを横にスライドすることで映像録画をオフにできる。カラーバリエーションはホワイトとブラックの2色が用意される。