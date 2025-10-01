¡Ö¤¢¤ó¤¿¤ÏÅ·ºÍ¤À¤«¤é¡×¤â³ÐÀÃ¤·¤¤ì¤º¡ÄÀ¾Éð¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿30ºÐ¸µGÀï»Î¤ËXÈ¿±þ¡¡¡Ö¤É¤³¤«¤·¤é¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×
¾¾¸¶¤Ïµð¿Í»þÂå¡¢°éÀ®¤ÎÀ±¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡À¾Éð¤Ï10·î1Æü¡¢°Ê²¼¤Î11¿Í¤ÎÁª¼ê¤ËÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÄÌÃ£¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿°æ¹îÅµ¡¢¿å¾åÍ³¿¡¢Âç¶ÊÏ£¡¢°æ¾å¹µ±¡¢¸Å²ìµ±´õ¡¢ÅÏÉô·ò¿Í¡¢ÌîÂ¼ÏÂµ±¡¢ÀîÌîÎÃÂÀ¡¢¾¾¸¶À»Ìï¡¢¥â¥ó¥Æ¥ë¡¢±üÂ¼¸÷°ì¤È°éÀ®Áª¼ê´Þ¤á11¿Í¤ÎÂçÎÌ²ò¸Û¤Ç·ì¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº£µ¨¤â¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡¢¾¾¸¶À»Ìï¤ÎÂÇ·â¥·¡¼¥ó
¡¡ÅÏÉô·ò¤Ï2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆþÃÄ¡£±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê2À¤¡×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï6ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÉÔ¿¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¿°æ¹îÅµ¤â¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤À¡£19Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤È¤Ê¤ë81»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿·Ð¸³¤â»ý¤ÄÅ´ÏÓ¡£ÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤â¤Ë·Ð¸³¡¢º£µ¨¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿µð¿Í¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¾¾¸¶¤Ï½ÓÂ¹ªÂÇ¤Î³°Ìî¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡2016Ç¯¤Î°éÀ®5°Ì¤È¤·¤Æµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î18Ç¯¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È21Ç¯¤Ë¤Ï135»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.274¡¢12ËÜÎÝÂÇ¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£Íâ22Ç¯¤Ïµµ°æÁ±¹Ô»á¡Ê¸½µð¿Í1·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ë¤Î°úÂà¤ËÈ¼¤¤¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö9¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥³¡¼¥Á¤¬°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¾¾¸¶¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤ó¤¿¤ÏÅ·ºÍ¤À¤«¤é¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡¢Æ¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤±¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âG¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¶¯¤¯¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯6·î¤Ë¼ãÎÓ³Ú¿Í¤È¤Î1ÂÐ1¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¡£ºÇ²¼°Ì¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢ÂÇÎ¨.123¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡£º£µ¨¤â8»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.273¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï76»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.265¡¢1ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Îµ¡²ñ¤Ï¤á¤°¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡µåÃÄ¸ø¼°HP¾å¤Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÆó·³¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬Ä¹¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¼ã¤¤Áª¼ê¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö°ÜÀÒ¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¤Ï²ñ¸«¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤¬°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¾Éð»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¿ô¾¯¤Ê¤¤°ì·³¤Ç¤Î»î¹ç½Ð¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌîµå¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¡¢¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤âËÜ²»¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾¾¸¶¤ÎÀïÎÏ³°¤Î°ìÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¡¢X´Þ¤áSNS¾å¤Ê¤É¤Ç¡Ö¾¾¸¶¡¢¤À¤á¤«¤¡¡×¡Ö¤Þ¤À¡¢¤¤¤±¤ë¡×¡Ö¤É¤³¤«¤·¤é¡¢¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï