メルカリは、モバイルサービス「メルカリモバイル」契約でポイントまたはクーポンがもらえる新特典プログラムを開始した。

新特典プログラムの内容は、メルカリでの買い物時のポイント還元が最大14％（上限あり）になる「買う特典」。または、出品時に使える販売手数料50％オフクーポン（上限200円／枚）が最大5枚もらえる「売る特典」のどちらかがもらえる形。どちらを選んだ場合もポイントやクーポンによる値引きの金額上限は同じとなる。

なお一度選んだ特典は変更可能で、特典変更の翌月より適用される。ただし、メルカリモバイルを解約後、同月内に「メルカリモバイル」の再申し込みを行う場合は対象外。

買う特典

「買う特典」を選択したユーザーは、「メルカード」または「メルペイスマート払い」で買い物をした場合に、支払い金額の5％または10％分のメルカリポイントが還元される。なお支払い金額はメルペイスマート払い利用分に限り、月毎にポイント還元の上限がある。

また、メルカード、メルカード ゴールドの特典である1～4％還元分を合わせると合計で最大14％還元される。

売る特典

「売る特典」を選択したユーザーは、メルカリで使える販売手数料50％オフクーポン（1枚あたり割引上限200円、有効期間は付与された日を含む30日間）が毎月付与される。