【みんなで大家さん】全商品で分配金支払われず　不動産ファンドで義務付けの資産の分別管理は適正だったか　問い合わせに「法令に従い運用している」

「みんなで大家さん」９月末に支払い予定だった全ての商品で分配金が支払われていませんでした。



不動産会社「都市綜研インベストファンド」は、「みんなで大家さん」という名称で賃貸物件の収入を分配する投資商品を販売・運営していて、これまでに２０００億円以上を集めています。



しかし、「みんなで大家さん」をめぐっては成田空港近くで都市開発を行う投資商品に対して、出資者への分配金は今年７月から３か月連続で支払われておらず、出資者は出資金返還を求めて大阪地裁に集団提訴しています。





集団提訴の代理人弁護士によりますと、すでに総額５０億円近く、６００人以上からの相談が寄せられているということです。（集団提訴の原告代理人・小幡歩弁護士）「泣き寝入りしてしまうと、戦わなければ１円も返ってこない可能性がありますので、早いうちに相談をしていただくことが重要かなと思っています」こうした状況の中、９月３０日、９月末に支払い予定だった１８商品全てで分配金が支払われていないことが新たに分かりました。「みんなで大家さん」のような不動産ファンドでは資金の流用を防止するため、不動産や商品ごとに資産を分けて管理することが義務付けられています。ＭＢＳが「資産の分別管理が適正に行われていたのか」を問い合わせたところ、不動産会社側は「当社は分別管理の原則や法令に従い運用しております」とコメントしています。