【和歌山２歳虐待死】父親は「家族ＹｏｕＴｕｂｅｒ」動画の多くは長男 長女が近寄っても意に介さない様子も
長女を虐待し死亡させたとして両親が逮捕された事件。父親は「家族ＹｏｕＴｕｂｅｒ」でした。
平晴流容疑者（２６）と妻の菜々美容疑者（２６）は、去年秋ごろから今年７月にかけて当時住んでいた和歌山市の自宅で長女・流菜ちゃん（２）に日常的に暴行を加え、治療を受けさせず死亡させた疑いがもたれています。流菜ちゃんが死亡したときの体重は平均の約半分の６ｋｇほどでした。
その一方で、晴流容疑者は子どもに関する動画を多数投稿し、いわゆる「家族ＹｏｕＴｕｂｅｒ」として家族思いの一面を見せていました。しかし、動画の多くは長男に関するもので、流菜ちゃんが近寄っても意に介さない様子を見せることもありました。
捜査関係者によりますと、晴流容疑者らは流菜ちゃんを自宅に置き、長男だけを連れて繰り返し出かけていたということです。親族によると、妻の菜々美容疑者は現在、妊娠しているといいます。
（親族の男性）「３人目な。１２月に生まれる。落ち込んどったけどな、両方とも。あんまりしゃべらんわな。逮捕されるのが分かってたんか知らんけど」
周囲に気を遣う性格だったという妻の菜々美容疑者。親族の男性は、「悩みがあったなら相談してほしかった」と話します。
（親族の男性）「２人で考え込んでたんかもわからんし、周りに身内がいてるんやから、苦しかったらちょっと相談でもして子どもを預けてどっか（行くとか）。お金ないなら『足らんのやけど』とか。そういう相談がほしかったな」