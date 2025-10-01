大リーグのポストシーズンは３０日（日本時間１日）、ワイルドカードシリーズで幕を開けた。このシリーズは３試合が予定され、２勝したチームが次のステージとなる地区シリーズ（５試合３戦先勝が進出）に進む。大谷翔平選手が２本塁打を放つなどの活躍で打線が爆発し、レッズ相手に１０得点して先勝したドジャース。１日（同２日）には先発に山本由伸投手を立て、連勝での勝ち抜きを狙う。

もう一方のナ・リーグの試合、カブス対パドレスはカブス勝利。初めてのポストシーズン試合に臨んだ鈴木誠也選手が同点弾を放ち、勢いに乗ったチームが勝利した。

初戦は、ナ・リーグが２試合で本拠チームが勝利したのに対し、ア・リーグではともに敵地のチームが先勝した。ワイルドカードシリーズは、過去初戦勝利の２０チーム中１８チームが上位に勝ち上がり、進出率９０％。うち１６チームが２連勝で決着が付いている。初戦敗退からひっくり返したのはともに２０２０年のアスレチックスとパドレスしかない。パドレスは２度目の逆転劇なるかが注目だ。

ア・リーグで注目となったライバル対決、ヤンキース対レッドソックスでは、レッドソックスの吉田正尚選手が大活躍。相手投手が左腕だったことでベンチスタートだったが、１点を追う７回１死二、三塁のチャンスで代打出場し、逆転の２点適時打。ある米メディアによると、自身初のポストシーズン１打席目の初球に逆転打を打ったのは、史上初とのことだ。

もう一方のア・リーグの試合、史上最大となる１５・５ゲーム差をひっくり返して中地区を制したガーディアンズ対タイガース。ガーディアンズ本拠で行われた試合は観衆が満員にほど遠い２万６１８６人で、タイガースが初戦を制した。

日本人選手が活躍した３チームが連勝で地区シリーズに進出するのか。１日（同２日）に行われる各カード２戦目、ドジャース対レッズは午前１０時８分、カブス対パドレスは午前４時８分、ヤンキース対レッドソックスは７時８分、それぞれ試合開始予定だ。