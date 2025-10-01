日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）の１日、８月２日に行われた後楽園ホール興行に出場した２選手が死去したことを受けた事故検証委員会の中間報告に対する対応を報告した。

事故検証委員会は、２選手の事故を受け、事実関係と原因を究明して同種事故の再発防止策を検討する目的で設置された。中間報告を受け、ＪＢＣは「従前の施策が不十分であったとの指摘を重く受け止め、本件委員会から新たに提示された再発防止策も踏まえて制度設計およびルール改正を推進し、このような事故が二度と繰り返されないよう、再発防止に努めていく所存です」との声明を発表した。

ＪＢＣの安河内剛事務局長は同日、都内で取材に対応。今後の事故再発防止策について、実施・検討している以下の事項を説明した。

〈１〉搬出方法・手順等の見直し

救急救命士の指導の下、適切な搬送方法・手順などのレクチャーを受け、搬送のデモンストレーションを実施。施設管理者と協働し、より迅速な搬送経路・救急体制を構築する。「マニュアルは作成済みで、すでに実施している」と安河内事務局長。

〈２〉後方支援体制の拡充

東京・後楽園ホール近郊の救急病院との引き受け体制・バックアップ体制の構築。

〈３〉他の組織との連携

世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）、日本ボクシング連盟などと情報を共有。

〈４〉医事講習会、トレーナー講習会の実施

１０月１２日に大阪で開催予定。今後、全国各地でも開催していく。

〈５〉過度な減量、危険な水抜きの禁止策

当日計量の数値（％）により階級変更を義務づける（１年ほどの猶予期間を設ける）。過度な水抜きの禁止。

〈６〉ＪＢＣ健康管理委員会の抜本的な再編

より安全対策に実効的な組織として再編。

〈７〉救急救命士の活用

救命士の試合場での配備を検討する。安河内事務局長は「事故後、すでに後楽園ホールの約３分の２の興行では救命士が配備されている。１１月ぐらいから全興行に常駐していただく予定」と説明した。

〈８〉ＭＲＩ検査の活用

プロテスト時のＣＴ検査をＭＲＩ検査とする。Ａ級選手へのＭＲＩ検査を義務づける。安河内事務局長は「プロテスト時のＭＲＩ検査は来年度から、Ａ級選手へのＭＲＩ検査は昇格時と、２年ごとぐらい」との考えを示した。

〈９〉データの収集・活用

大学の研究機関と協働。

また、安河内事務局長は「レフェリーに対しても、より早めのストップを徹底している。トレーナーライセンスの厳格化なども検討したい」との考えも示した。