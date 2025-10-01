¡Úµð¿Í¥¹¥¿¥á¥ó¡Û»³À¥¿µÇ·½õ¤¬º£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¡¡¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀïÀèÈ¯¤Ï»³ùõ°Ë¿¥
µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿µð¿Í¡£Á°Æü¤«¤éÌî¼ê¤Ï3¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£1ÈÖ¤Ë¤Ï´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤¬3»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¡£7ÈÖ¤Ë¤Ï±ºÅÄ½ÓÊåÁª¼ê¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢9·î28Æü¤Ë1·³¤Ø¾º³Ê¤·¤¿»³À¥¿µÇ·½õÁª¼ê¤¬¡Ö8ÈÖ¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤Çº£µ¨½é½Ð¾ì½é¥¹¥¿¥á¥ó¡£2·³¤Ç¤Ïº£µ¨100»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.302¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÈ¯¤ÏºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¡£¸½ºß130¸Ä¤Ç3°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢1°Ì¤ÎÃæÆü¡¦郄¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤È¤Îº¹¤Ï8¸Ä¡¢2°Ì¤Îºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤È¤Îº¹¤Ï6¸Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦ÂÐ¤¹¤ëÃæÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó
1(Ãæ)²¬ÎÓÍ¦´õ
2(º¸)ºÙÀîÀ®Ìé
3(Æó)ÅÄÃæ´´Ìé
4(°ì)¥Ü¥¹¥é¡¼
5(±¦)±»ô¹Ò¾ç
6(»°)¿¹½ÙÂÀ
7(Í·)ÄÔËÜÎÑÂÀÏº
8(Êá)Ì£Ã«ÂçÀ¿
9(Åê)Áð²Ã¾¡