【7位〜12位】10月2日(木)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】水瓶座
総合運：★★★☆☆
誰かの話を頷きながら聞いたり、アドバイスに従ったりと、素直な態度を見せてください。すると、あなたの発言にも注目が集まりそうな日です。褒められたら、謙遜しすぎず「ありがとう」と笑顔を返して。
恋愛運
仲の良い友だちだった人が、あなたに甘い視線を向けてくる可能性がある日です。その気がないなら、少し冷たくするくらいでOK。反対に関係を進めたいなら、さり気なくボディタッチをするなど、あなたからも意思表示を。
これまで以上に賢くお金を貯めたり、殖やしたりするためのアイデアが出てきそうな日です。ただ、慌てて行動に移すと長続きしないかも。今日のところは、できるだけ細かい部分まで丁寧に考えを練ってみてください。
ラッキーアイテム：時計
ラッキーカラー：レッド
【8位】双子座
総合運：★★★☆☆
今日、あなたに幸運を運んでくれるのは、外国の文化。海外の伝統的な音楽や風習などに触れてみたり、食べたことのない外国料理のお店や食材にトライしてみるのがオススメ。新鮮な気分になったり、密度の高い時間を過ごせたりしそう。
恋愛運
「理想とは違うけれど、まぁいいか」と妥協すると、不満と後悔が大きくなってしまいそうな恋愛運。本当に望んでいることは何なのか、絶対に妥協できないポイントはどこか。それを自分のなかで確認しておくといいでしょう。
金運
お金との付きあい方について、「計画どおりにできない…」と、自分への評価が低くなるかもしれない日。ただ、落ち込んでばかりいなくてもOK。1つでも改善できる部分を見つけて取り組み始めることが、金運UPへの近道です。
ラッキーアイテム：革靴
ラッキーカラー：スカイブルー
【9位】蟹座
総合運：★★☆☆☆
自宅や自分の部屋で過ごす時間が、今日はとても充実します。あまり掃除しないところを磨いたり、もう使わない物を片付けたりと、自分の空間をスッキリと美しく整えてみて。頭のなかも整理されて、するべきことが見えてきます。
恋愛運
あなたが恋の相手に誠意をもって向きあっているのだと自然に伝わっていきそう。ただ、堅苦しい話をするのは避けてください。それよりも冗談を言いあったり、笑い話をするのが〇。ちょっとしたひと言から誠実さがにじみ出ます。
金運
これまでは見落としていた点にも、鋭く気づくことができる金運です。特に節約や貯蓄など、お金を守ることに関して今の方法を見直してみて。そして、なにか気づいたことがあれば、すぐに改善策を考えて実行すると〇。
ラッキーアイテム：大きめのシャツ
ラッキーカラー：ボルドー
【10位】乙女座
総合運：★★☆☆☆
行き当たりばったりだったり、その場その場の気分で動いたりしないことが大切な日です。誰と連絡を取るのか、なにを済ませておきたいのか、朝のうちに計画を立てましょう。その計画をこなすことで、満足感を得られます。
恋愛運
自分では気づかないうちに、甘い視線を向けられる日。また、無意識のうちに本来の魅力が輝く日でもあります。恋人や恋愛対象になる人から嬉しいことを言われたら、心からの褒め言葉だと信じて。感謝すると恋が進展しそうです。
金運
もっとスムーズに仕事ができるように、もっと能力を高めるために、そう考えてなにかを購入すると、お金との縁が一気に強くなる金運です。今、関わっている仕事で、すぐに使える物を選ぶと◎。また、周りとシェアできる物であればベスト！
ラッキーアイテム：ヘアブラシ
ラッキーカラー：グレー
【11位】蠍座
総合運：★★☆☆☆
弱い自分を親友に見せると、友情が深まって心が温まる運気。悩みを打ち明けたり、相談に乗ってもらったりするといいでしょう。「こんな自分はイヤだな」と感じる部分も、包み隠さずにさらけ出すことがポイントです。
恋愛運
純粋に相手を想う気持ちが、あなたのなかで湧き上がってくる日。その愛情がすんなりと伝わって、相手からも同じだけピュアな愛情を注ぎ返してもらうことができるでしょう。視線にも言葉にも、温もりを込めることがポイント。
金運
手元にあるお金に前向きな心で感謝をして、「大切に使おう」と思える日です。無駄遣いなどせず、お金との平和な関係を保つことができるでしょう。財布を磨いたり、中身を整理したりすると、さらにお金を呼び込むことができそうです。
ラッキーアイテム：陶器
ラッキーカラー：シルバー
【12位】魚座
総合運：★☆☆☆☆
本当はなにも心配する必要などないのに「こうなったらどうしよう」と考えてしまいそう。悪い想像が膨らんできたら「こうすれば大丈夫」という対応策も考えてみて。前向きな想像が膨らんで、気分も切り替わります。
恋愛運
ワガママだと分かっていながらも、相手の自分勝手な発言を許したくなる、そんな複雑な恋心を味わいそうな運気です。「しょうがないなぁ」と、笑って許すことができれば、愛が深まります。ただし、嫌なことはキッパリ断って！
金運
金銭面での見落としを発見できる運気の日。なににどれだけのお金を使っているのか、どこからどれだけの収入があるのか、改めてきちんと見直す時間を作ってみて。さらにお金を貯めたり、殖やしたりするアイデアが湧きそうです。
ラッキーアイテム：ミルクチョコレート
ラッキーカラー：ライトブルー