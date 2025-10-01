BLACKPINK・ロゼ、人種差別に遭う…グループ写真から除外などでファンから批判殺到

ガールズグループBLACKPINKのメンバー、ロゼが人種差別に遭い、ファンを憤らせた。

【写真】人気K-POPアイドルへの人種差別が物議

去る9月30日、ファッション誌『ELLE UK』の公式アカウントには、フランス・パリで開催された「サンローラン2026 SSファッションショー」の現場を撮った写真が数枚投稿された。

同日、ロゼはラグジュアリーブランド「Saint Laurent（サンローラン）」のグローバルアンバサダーとして、ファッションショーに参加した。

その後、歌手チャーリーXCX、モデルのヘイリー・ビーバー、女優ゾーイ・クラヴィッツとグループ写真を撮影したが、『ELLE UK』はロゼだけ切り取って投稿し、物議を醸した。続く別の写真でもロゼの姿は見当たらなかった。

これに対し、ファンは『ELLE UK』側が意図的にロゼを排除したのではないかと抗議した。写真をクロップしなくても十分アップロードできるだけでなく、写った4人のうち、「サンローラン」のグローバルアンバサダーはロゼのみであるだけに、彼女を切り取った写真を載せるのは納得し難いということだ。

（写真提供＝OSEN）ロゼ

（写真＝SNS）左の写真：左からヘイリー・ビーバー、ゾーイ・クラヴィッツ、チャーリーXCX

『ELLE UK』だけでなく、同じグループ写真に登場したチャーリーXCXもやはり人種差別の議論に巻き込まれた。チャーリーXCXが自身のSNSにヘイリー・ビーバー、ゾーイ・クラヴィッツ、ロゼと並んで座った写真をアップロードし、偶然にもロゼだけが暗く影のように写された状態だった。

この日、4人の姿はさまざまなメディアで多様な角度から撮影された。4人全員がまともに写った写真を選べる選択肢が十分にあったにも関わらず、ロゼだけが影にいて、半分ほどカットされている写真を使ったのは、人種差別の意図が見られるという指摘が殺到した。

この投稿を目にしたロゼのファンは、コメントを通じて激しい反発を表している。ネットユーザーたちもやはり「レイシスト」「堂々とした人種差別」「アンバサダーを切り取るの？」と怒りを表した。

（記事提供＝OSEN）

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。2024年6月、THEBLACKLABELへの移籍を発表。