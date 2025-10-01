美人YouTuber、レイヤーカットでイメチェン 短期間ヘアスタイルに「色っぽい」「雰囲気変わる」の声
【モデルプレス＝2025/10/01】YouTuber・さくらが10月1日、自身のInstagramを更新。レイヤーを入れた新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】インスタフォロワー100万超、短期間ヘアで印象チェンジ
さくらは「この長さ短期間だけどせっかくならとことん楽しみたくてレイヤー入れた ドウ」と新しいヘアスタイルを公開。黒髪のミディアムヘアにレイヤーを入れ、軽やかな動きのあるスタイルにイメージチェンジした。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「雰囲気変わる」「可愛い」「大人っぽい」「天才」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
