【モデルプレス＝2025/10/01】YouTuber・さくらが10月1日、自身のInstagramを更新。レイヤーを入れた新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】インスタフォロワー100万超、短期間ヘアで印象チェンジ

◆さくら、短期間イメチェン披露


さくらは「この長さ短期間だけどせっかくならとことん楽しみたくてレイヤー入れた ドウ」と新しいヘアスタイルを公開。黒髪のミディアムヘアにレイヤーを入れ、軽やかな動きのあるスタイルにイメージチェンジした。

◆さくら、新ヘアに反響


この投稿に、ファンからは「色っぽい」「雰囲気変わる」「可愛い」「大人っぽい」「天才」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

