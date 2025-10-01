「今日好き」上ノ堀結愛、ミニスカから美脚チラリ 北海道満喫ショットに「可愛い」「スタイル良い」
【モデルプレス＝2025/10/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたインフルエンサーの上ノ堀結愛が1日、自身のInstagramを更新。北海道の青い池を訪れた際の様子を公開した。
【写真】上ノ堀結愛、美脚際立つミニ丈私服
上ノ堀は「青い池。初めて見に行けたけど、凄く綺麗で感動した。ほんまに青かったあ」とコメントし、北海道の青い池を背景に黒いアウターとスカートを合わせたコーディネートで美しい脚がチラリと見える姿を披露した。投稿では「アイスも食べちゃった」と観光を満喫した様子を明かしている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「綺麗」「スタイル良い」「素敵」「行ってみたい」「癒される」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】