北九州市で10月1日、5年に1度の国勢調査にスマートフォンで回答する方法を紹介する市民講座が開かれました。一方、福岡県内では国勢調査を装う不審な訪問や電話が相次いでいて、注意が必要です。

■区役所職員

「今から、国勢調査をインターネットで回答しようということで、皆さんと一緒にやっていこうと思います。」



北九州市門司区の市民センターで開かれた講座には、30代から80代まで市民15人が参加しました。参加者は区役所の職員のサポートを受けながら、各世帯に配布された国勢調査の書類からQRコードをスマートフォンで読み込み、回答していきました。





■参加者「安心しました。振り返ってみれば意外と簡単と思いました。」「一人でするのは不安だったけれど、みんなと一緒にするとすぐ教えてくれるからよかったです。」5年に1度の国勢調査は、その年の10月1日時点で日本に住んでいる全ての人を対象に行われます。人口や世帯の実態などを把握するだけでなく、災害対策や子育て支援などにも役立てられます。国勢調査の回答期限は10月8日です。福岡県によりますと、国勢調査を装って収入や口座などの個人情報を聞き出そうとする不審な訪問や電話が、9月30日までに15件、メールが届いたケースも30件あったということです。福岡県は「国勢調査では資産に関する質問はしない」として、注意を呼びかけています。