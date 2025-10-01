元Mrs. GREEN APPLEの山中綾華、社労士として登録

写真拡大

　Mrs. GREEN APPLEの元ドラマーで、現在は“士業とドラムの二刀流”で活動する山中綾華が10月1日、自身のXを更新し、社会保険労務士として登録を完了したことを伝えた。

【写真】元Mrs. GREEN APPLE・山中綾華、黒髪＆スーツの社労士姿　アーティスト写真も

　山中は「本日、10月1日をもちまして、2年以上の実務経験を経て、社労士として登録をさせていただきました。 この日を迎えられたのも、いつも温かく応援してくださる皆さまのおかげです。心から感謝申し上げます」と報告。

　黒髪でスーツに身を包んだ精悍なビジュアル、そして「社会保険労務士会会員章」のバッジを披露。

　「まだまだ未熟者ですが、誰かの役に立てるよう、一歩一歩丁寧に学び、成長していきたいと思います。 これからもどうぞよろしくお願いいたします！」と張り切った。

　山中はバンドを脱退後、音楽を「ライフワーク」、社労士を「ライスワーク」として位置づけ、新たなキャリアを歩み、2023年に難関とされる社労士試験に合格していた。

　祝福の声が多数寄せられ、「温かいお祝いとお言葉をたくさんいただき、心から感謝申し上げます」と返信。「今度は、私が社労士として皆さんを守り、支えられる存在になれるよう頑張ります。これからも、どうぞ温かく見守っていただければ幸いです」とつづった。

　また、対となるアーティスト写真も公開した。