元Mrs. GREEN APPLEメンバーの山中綾華、社労士として登録を報告 黒スーツ姿で意気込み 対照的なアー写も
Mrs. GREEN APPLEの元ドラマーで、現在は“士業とドラムの二刀流”で活動する山中綾華が10月1日、自身のXを更新し、社会保険労務士として登録を完了したことを伝えた。
【写真】元Mrs. GREEN APPLE・山中綾華、黒髪＆スーツの社労士姿 アーティスト写真も
山中は「本日、10月1日をもちまして、2年以上の実務経験を経て、社労士として登録をさせていただきました。 この日を迎えられたのも、いつも温かく応援してくださる皆さまのおかげです。心から感謝申し上げます」と報告。
黒髪でスーツに身を包んだ精悍なビジュアル、そして「社会保険労務士会会員章」のバッジを披露。
「まだまだ未熟者ですが、誰かの役に立てるよう、一歩一歩丁寧に学び、成長していきたいと思います。 これからもどうぞよろしくお願いいたします！」と張り切った。
山中はバンドを脱退後、音楽を「ライフワーク」、社労士を「ライスワーク」として位置づけ、新たなキャリアを歩み、2023年に難関とされる社労士試験に合格していた。
祝福の声が多数寄せられ、「温かいお祝いとお言葉をたくさんいただき、心から感謝申し上げます」と返信。「今度は、私が社労士として皆さんを守り、支えられる存在になれるよう頑張ります。これからも、どうぞ温かく見守っていただければ幸いです」とつづった。
また、対となるアーティスト写真も公開した。
