竹内由恵、子どもたちと北海道満喫の家族ショット「由恵ちゃん目がキラキラしてる」「楽しそうで最高」
元テレビ朝日のフリーアナウンサー・竹内由恵（39）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。「ちょっと前に夏休みで北海道のトマムに行っておりましたー！」と報告し、親子で北海道の自然を満喫するショットを公開した。
【写真】「目がキラキラしてる」2人の子どもたちと北海道を満喫する竹内由恵
竹内は続けて「まだまだ暑い時期だったので、北海道の気候が心地よくて、景色が雄大で清々しく、今後も夏の北海道は推していきたい！と感じています。川下りはやっぱり楽しい！子供たちも冒険気分を満喫していました。綺麗な川にしかいないというドジョウ掴みも良かった！」「娘は帰宅後も、牛のイラストなどを見るたびに、『モーモー触ったんだあー！』と誇らしげに言ってきます」などと思い出をつづった。
この投稿にフォロワーからは「由恵ちゃん楽しそうで最高 可愛いよー」「三枚目、お兄さんにベッタリの娘さんが可愛らしいです」「由恵ちゃん目がキラキラしてる こどもたちも、色々な世界をみて体験できて、幸せですね」「由恵ママ、頑張ってるね！」「良いな〜娘さんも大きくなりましたね♪」などの声が寄せられている。
竹内は2019年3月に一般男性と結婚し、同年末にテレビ朝日を退社。21年2月に第1子長男（4）の出産、23年8月には自筆イラストを添えて第2子長女（2）の出産を報告していた。
