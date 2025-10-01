年末年始の食卓を彩るおせち料理などを扱う水産加工品の展示会が1日、山形市で開かれました。



この展示会は山形市の水産卸売り会社の山形丸魚が毎年この時期に開いているものです。4回目のことしは、北海道から九州まで水産関係の会社や団体など213ブースが出展し正月の食卓を彩るかまぼこや数の子などが並びました。



尾花沢市の鮮魚店「おせち商品は昔からの定番が多いが中でも新しい商品を探しに来た」

寒河江市の鮮魚店「ホタテとか価格が上がっているので代用品ではないがいろんなものをいかにおいしく安くという商品を探している」





ことしは、ふるさと納税の返礼品や輸出での引き合いが強まっていることに加え、エサ代の高騰などもあり高値傾向が続いているということです。北海道・水産加工業者「数の子は漁獲も減っている。魚価が上がるので内容量変更したりしている」福島・水産加工会社「内容をちょっと減らしたり入れ物を工夫して単価を落としている」数の子はサイズを小さくして販売せざるをえない一方、かまぼこは「小さいサイズ」が人気ということです。新潟・練り物販売業者「傾向としては1本物よりもかまぼこと伊達巻のセット、少量にしたハーフセットが伸長している」そのため、この会社ではサイズは小さいものの国産の食材のみを使ったぜいたくな商品を開発しました。また、こちらのホタテ加工業者はホタテより安い貝を加工した新商品の販売を始めました。加工品販売会社が工夫を凝らす一方で太平洋側のスルメイカやシラスウナギが豊漁で価格が下がる可能性が指摘されています。山形丸魚執行役員 堀江幸夫さん「サンマのような天然物が多く揚がれば買い求めやすくなるので天然魚の豊漁に期待している」この展示会にはおよそ750人が訪れたということです。