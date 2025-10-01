【人気】開店前から大行列も…肉を知り尽くした精肉店が作るこだわりの“総菜”おいしさの秘密に迫る(静岡)
忙しい日々の中食卓の強い味方となっているのが…総菜。その中でも、肉を知り尽くした精肉店が作るこだわりの総菜が大人気なんです。
開店前には長い行列！静岡･吉田町の精肉店では1日に350個以上も売れるブランド豚を使ったシューマイ。
（客）
「肉々しいおいしい」
（客）
「やわらかくておいしいです、とても。ぜひ食べていただきたい」
そして、静岡市の精肉店では全国から厳選したブランド牛を使ったその名も…“思わず笑顔になるローストビーフ”■ON
客:高級ホテルよりもおいしい
まずは、創業67年肉の卸問屋として焼肉店も営む「肉やかねまる」。
きのう9月30日は、月に1度の特売日とあって精肉が3割引き。開店前には行列ができるほど人気の精肉店です。開店直後総菜売り場に一目散に向かった女性、手に取ったのは…シューマイ。
（客）
「お気に入りですね。売り切れちゃうのですぐなくなっちゃう」
（取材ディレクター）
Q.「（シューマイ）の魅力は？」
（客）
「ボリュームがあって、ジューシーで食べ応えがあるおいしいですよ」
このシューマイを手にした女性も。
（客）
「お肉そのもののうまみがおいしい、やはり」
さらに4パックも購入した女性は…。
（客）
「孫たちがとっても喜ぶので買って帰ります」
（取材ディレクター）
Q.「結構な量ですけど」
（客）
「食べちゃうんですよ。小学生の子なんですけど、食べちゃう。おいしいのでおすすめ」
みなさんが大絶賛するシューマイがこれ。このシューマイのおいしさのを秘密を聞いてみると…。
ブランド豚の「金豚王」というお肉を使っております。
「金豚王」とは、「金華豚」と静岡県で開発された豚「フジロック」を交配して作られたやわらかい肉質と甘みが特徴の豚肉です。この「金豚王」のミンチをたっぷり使い、さらには大量投入したタマネギによって、さらに甘みがプラスされるそうです。
こねるときは、肉が温かくなってしまわないよう手早く混ぜるのもポイント。さらに薄い皮で包むことで、やわらかな口当たりになり、肉の存在感を引き立ててくれます。
この「金豚王」を使った人気の総菜が、他にも10種類以上あるんです。自家製のタレに漬けこんで炭火でじっくり焼き上げた「焼豚」。
（客）
「薄く切って食べるんだけど、すごくおいしかった」
さらにはお弁当も…。
（客）
「焼肉弁当。お肉がいい。やわらかくてすごくうま味があっておいしいです」
（客）
「ここの焼肉弁当おいしいよ」
（客）
「普通は家庭で作ると冷めると硬くなるじゃん。そいういのがない」
お客さんをとりこにする「焼肉弁当」。そのおいしさの秘密を探ると。
（肉やかねまる本店 高橋 光輝さん）
「鉄板で焼くことでお肉に火が均等に入るため、おいしさが長く続く」
冷めてもやわらか「金豚王」の焼肉弁当。特製のタレに1日漬け込んだ肉は…ごはんとの相性抜群です。
続いて…静岡市にある創業74年、2024年リニューアルをした「サイトウ・ビアンデ」。ここも行列ができるほどの人気店。
（客）
「おいしいですよね。ローストビーフが」
（客）
「脂っこくなくて、しつこくなくて、しっとりしている。わたしはここのローストビーフが一番好き」
常連のお客さんが激押しするローストビーフ。その中でも1番人気が「思わず笑顔になるローストビーフ」。そのおいしさのヒミツは？
（サイトウ･ビアンデ 齊藤 卓久さん）
「素材を厳選していまして、最終的にたどり着いたのが仙台お米をあげている『みやぎ美らいす』というブランド、その中でも雌牛の長期肥育のものにこだわっている」
ズバリ素材へのこだわり。店主の齋藤さんが全国を探し回ってたどり着いた究極の牛なんです。
この究極の素材を、低温でじっくりオーブンで焼き上げることで、うま味を閉じ込めとろけるような食感に仕上がるのです。「思わず笑顔になるローストビーフ」。その味にお客さんも…。
（客）
「やわらかくて、脂の入り方もちょうどよくて、おいしかったです」
（客）
「いろいろなローストビーフを食べているが、帝国（高級）ホテルのローストビーフよりもおいしい」
さらに、この究極の素材を使い、ごはんのお供に最高だというのが…「牛とろしぐれ」。
（サイトウ･ビアンデ 齊藤 卓久さん）
「しぐれに関しては砂糖としょう油だけで煮ている。ぐつぐつ煮るというよりもゆっくり丁寧に火を入れながら、ここだというタイミングでやめる。あったかいごはんの上にのせてもらうと、とろけてくる。温めないで温かいものと一緒に食べる、そうすると、とろけてきて食が進む」
まだまだあるんです。このお店の一番人気。
（客）
「いつものメンチカツを2枚」
（取材ディレクター）
Q.「いつものメンチカツっていいました？そんなに購入されているんですが？」
（客）
「母が84歳でこのメンチカツが大好き。毎週土曜日は『メンチカツの日』です」
平日でも1日150個以上売れる「北番町メンチカツ」。そのおいしさのヒミツは…。齋藤さんが特別に依頼し、通常より3か月も長く飼育しているという「すんぷ熟成美豚」を使用。さらに作り方にもこだわります。
（サイトウ･ビアンデ 齊藤 卓久さん）
「お肉の大きさを変えている。粗目で一度びき、二度びき、手切りのお肉の3種類。パン粉も油を吸いにくいものを探して、こめ油で揚げているというのもひとつ大きなポイント」
大きなタマネギも、うま味を引き立ててくれるんです。このメンチカツにお客さんは？
（客）
「サクサクっとしてて、中がジュワ～って感じでおいしい」
精肉店だからこそ、その知恵とこだわりがぎゅっと詰まった究極の総菜。ぜひ一度、食べていただきたい味です。