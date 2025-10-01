元KAT−TUN中丸雄一（42）が1日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）の新たな水曜レギュラーとして生出演し、群馬県前橋市の小川晶市長（42）が市幹部職員の既婚男性と複数回、ラブホテルで面会した問題について問われる場面があった。

番組では、この問題に関する記事をピックアップ。小川氏らが利用したホテルが観光地化しているとの内容だった。

のっけから見解を求められた中丸は「めっちゃくちゃ難しい質問ですね！？初手で？初手で？」と驚きを口に。スタジオは大きな笑いに包まれた。MCの垣花正は「このニュースが出た時スタッフがガッツポーズしてました。中丸君の出演が決まっていたから」と、裏事情を明かしていた。

中丸は昨年8月、週刊文春に女子大生との密会を報じられ、活動を自粛した。今年1月3日に活動再開を発表。それだけに、いきなりエッジの利いたコメントを求められ、対応に苦慮していた。

垣花からは「ラブホじゃなかったら…どうだったんですかね？中丸さん」と質問が。中丸は「何で！？だから…」と食い気味に返していた。