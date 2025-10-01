東京・国立競技場で先月、９日間にわたって行われた「世界陸上」では、スタジアムを埋めた大観衆からの歓声を受けた日本勢が、銅メダル２個を含む１１種目で入賞しました。

読売新聞朝刊の投書欄「気流」には、世界陸上に関する投書がこれまでも寄せられてきました。記者の心に刺さった投書を紹介する「ササる投書」、今回のテーマは「世界陸上」です。（※投稿者の年齢や職業などは掲載当時。紙面では実名で掲載）

ルイス「Ｎｅｖｅｒ ｇｉｖｅ ｕｐ！」精神

今年の世界陸上の前半で一番白熱したのは１００メートル決勝だったと思う。３０歳のルイス対２４歳のバレルとの勝負は、最近、ルイスに２連勝し、世界記録を出したバレルの方が有利とされていた。

しかしルイスの「Ｎｅｖｅｒ ｇｉｖｅ ｕｐ！」の精神が、すばらしいレースを見せた。スタートで出遅れたルイスとバレルの差は１メートル。しかしルイスは、自慢の加速力でゴール１メートル前で抜きさった。

無限の上達を目指すために、体力の衰えをトレーニングで完全にカバーしたのが、９秒８６という大記録を作ったのだと思う。何事もあきらめず、無理なく、必要な時に必要なことをきちっとこなせば、いくらでも目標達成が可能だということを、この１００メートルで教えられた。（１５歳・中学生＝埼玉県、１９９１年８月２９日掲載）

末続選手の快挙 心から祝福

パリで開かれていた「世界陸上」の男子２００メートルで銅メダルを獲得、日本人で初めての短距離メダリストとなった末続慎吾選手。心からおめでとうございますと言いたいと思います。

予選から、末続選手の様子をずっとテレビで見ていましたが、この人は本当に日本人なのだろうかとすら思いました。予選とはいえ、あれほど余裕を持ってゴールした日本人の姿を、私は見たことがありません。

わずかなトップ選手だけができる、ゴール前に周囲を見渡す余裕のしぐさを、あれほどすてきに決めてくれたことに感激しました。

混戦となった準決勝からは、さすがに祈るような気持ちで応援していました。決勝のスタートラインにひしめく各国の強豪の顔ぶれを見ていると、短距離種目で決勝に残るということが、いかに大変なことなのかがよく理解できました。

４位の選手とのタイム差は、わずか０．０１秒でした。銅メダルが決まった瞬間、はじかれたように駆けだした末続選手は、まっすぐに、高野進コーチのもとへ。過酷な練習を積み重ねた末に勝ち取った栄冠。２人の、歓喜の表情がとても印象的でした。（３８歳・会社員＝新潟県、２００３年９月３日掲載）

地球儀と世界地図みながらテレビ観戦

韓国で開かれていた陸上の世界選手権を家族でテレビ観戦した。トップアスリートが高く跳び、速く走る姿に驚き、日本人選手を応援するのはもちろんだが、わが家では観戦に地球儀と世界地図が欠かせない。

選手を紹介する際に映る国旗とアルファベットで国や地域名を当てるのだ。アフリカなどにはカラフルな国旗が多く、見ていて楽しい。また、首都がどこであるかも当てっこしたりして、リビングは早押しクイズ大会さながらである。

中学１年の長男は国旗に強く、おおかた当ててしまう。夫は首都に詳しい。来年のロンドン五輪では、各国の歴史など雑学も交え、さらに盛り上がりたい。（４３歳・主婦＝大阪府、２０１１年９月８日掲載）

担当記者から

陸上男子棒高跳びのアルマント・デュプランティス選手が、６メートル３０の世界新記録で３連覇を達成するのを観戦し、スタジアムを包む熱狂に驚かされました。日本勢の紹介時の大声援も忘れられません。コロナ下で無観客だった２０２１年の東京五輪を思い出し、少しだけ感傷的になりました。（田渕）

「ササる投書」を随時掲載します。次回もお楽しみに！