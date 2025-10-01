韓国でダンサーとして活動後、タレント・俳優へシフトチェンジし、Ｎｅｔｆｌｉｘ「脱出おひとり島」で一躍知名度を上げたチャ・ヒョンスン（３４）が９月２７日、白血病の闘病中であることを自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルとインスタグラムで報告した。

ヒョンスンはダンサー時代、ソンミやＢｏＡ、東方神起、少女時代、ＢＩＧＢＡＮＧのＳＯＬやソン・シギョンなど、豪華アーティストとともにステージに立ったり、ミュージックビデオに出演したりするなどして活躍していた。

ヒョンスンはインスタグラムで、剃髪しベッドの上でピースをする姿など、病院での様子を公開。６月初めに救急室へ運ばれその後、白血病と診断されたと明かし「出演したかった作品の最終オーディションに合格し、夢に向かって走っていたが、全てが止まってしまった」と説明。

続けて「最初は自分さえ（病気が）受け入れられず、つらくて誰にも言えなかった。恐怖と混乱で、毎日が埋め尽くされた」と胸の内をつづっている。

そして時間を経て、現状を伝える準備ができたとし「必ず病に勝ち、再びステージとカメラの前に立つその日を切に待ちながら、治療を静かに受け、日々を耐えている」と伝えた。

該当文が投稿されると、東方神起のユンホは「良いことだけを考えて。君なら勝てるよ、また会おう！」とエールを送り、チャンミンは「必ず元気になって！」と応援。２ＰＭのＪＵＮ． Ｋやテギョン、ＫＡＲＡのジヨンなどもメッセージを送った。