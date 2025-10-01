国指定重要無形民俗文化財、新湊曳山祭が、きょう、射水市で行われています。



祭りには、能登半島地震による被害で地元を離れた人も参加しています。



「イヤサー、イヤサー」



港町・新湊の心意気を示す新湊曳山祭。



370年余りの伝統があるとされ、放生津八幡宮の秋の祭礼として行われています。



2021年に国の重要無形民俗文化財に指定されました。



きょうは雨が心配される中、飾りにビニールをかけるなどした13基の曳山が市街地を巡っています。





地元の女性「すごくわくわくする。小さいときからずっと見てるし、1年に1度見るのをすごく楽しみにしてます」曳山の先頭は古新町、新湊の曳山の中で最も長い歴史を誇ります。古新町 糸岡栄幸総代「誇り高く、にぎにぎしく街を巡行したいなというふうに思っております」古新町は去年1月の能登半島地震で液状化が発生。住宅や道路などに大きな被害が出て、住宅の解体が相次いでいます。古新町 曽根正人さん（77）「何十年も曳山に携わってきたからね、なかなか断ち切れんちゃ」曽根正人さんは、自宅が全壊の判定を受けて公費解体に。町を離れたものの、曳き手のサポート役として祭りに参加しています。曽根さん「震災受けて、家もなくなったけども、なんせこの曳山ばやしを聞いたらね。力が湧いてきてね、自信になって頑張ろうっちゅう気になるね」祭りに関わる人たち、そして、訪れた人たちも前向きな気持ちで曳山を楽しんでいました。曳山はこのあと「提灯山」に姿を変え、午後10時半頃まで、新湊の町をめぐる予定です。