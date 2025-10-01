¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÂçÍðÆ®È¯À¸¡ª»î¹ç¸åà¼º¿ÀKOá¥ô¥¡¥ó¥À¥ì¥¤¡¦¥·¥¦¥ÐÌµ»Ä¤Ê½ýÀ×¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÌµ»ö¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÅÝ¤ìÊý¤¬¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤á¤Þ¤¤¤ÈÆ¬ÄË¤¬¼£¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç...¡×
¡¡¸µPRIDE¥ß¥É¥ëµé²¦¼Ô¤ÇàÀïØË¤ÎÉ¨¾®ÁÎá¤Î°ÛÌ¾¤ò¤â¤ÄÁí¹ç³ÊÆ®²È¤¬¾×·â¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸ø¼°À¼ÌÀ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ó¥À¥ì¥¤¡¦¥·¥¦¥Ð(49)¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹¥Ñ¥Æ¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥È¡¦¥Ê¥¤¥È2¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀ¤³¦2³¬µéÀ©ÇÆ¤Î¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¢¥¢¥»¥ê¥Î¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¿¥¹(50)¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¤ÇÂÐÀï¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥·¥¦¥Ð¤ÎÆ¬ÆÍ¤¤äÉªÂÇ¤Á¤Ê¤É¡¢Áê¼¡¤°È¿Â§¤Ë¹Ó¤ì¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤êÂè4¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÃæ»ß¤Ë¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç½ªÎ»¤ÎÀë¹ð¤ò¤·¡¢¥Õ¥ì¥¤¥¿¥¹¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËÎ¾¿Ø±Ä¤Î¥»¥³¥ó¥É¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¤êÍð¤ìÍðÆ®¾õÂÖ¤È¤Ê¤êº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥¦¥Ð¤Ï¤³¤Îº®Íð¤ÎÃæ¤Ç´éÌÌ¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤Ó¼º¿À¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹çÍâÆü¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Ë¥¹ç¤Îº¯¤¬¸«¤é¤ì¤ë±¦ÌÜ¤ÏÄË¡¹¤·¤¯¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Þ¤¤¤ÈÆ¬ÄË¤¬¼£¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈºÙ¤«¤¤¸¡ºº¤ò¤·¤ÆÆ¬¤Ë½ÅÂç¤Ê³°½ý¤¬¤¢¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Á°½Ò¤Î¡Ö¸ø¼°À¼ÌÀ¡×¤òÅê¹Æ¡£¡ÖºòÆü¡¢¥Ý¥Ý¤È¤Î»î¹çÃæ¡¢»ä¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¡¢Âè4¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¼º³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÂçº®Íð¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢»ä¤Ï¤¿¤ÀÂ©»Ò¤ò¼é¤ê¡¢¾õ¶·¤òÄÃ¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÈÜÎô¤Ë¤â²¥¤é¤ì¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤´°Â¿´¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¸µµ¤¤Ç¡¢¸½ºß¤â°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¼Ô¡¢ÆÃ¤ËSpaten¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ø¤Î¿´¸¯¤¤¤äÇÛÎ¸¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢»ä¤Î¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢¾ï¤ËÀï¤¤¡¢µ¬Î§¡¢¤½¤·¤Æ¸¥¿È¤ÇËþ¤Á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶á¶·¤ÎÊó¹ð¤ÈÆ±»þ¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°¸þ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö50ºÐ¤Î¥Õ¥ì¥¤¥¿¥¹¤¬Ì¤¤À¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÆ°¤±¤ë¤³¤È¤Ë¾×·â¡×¡ÖÌµ»ö¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÅÝ¤ìÊý¤¬¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»×¤¤¤Ã¤¤ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¥·¥¦¥Ð¤¬°¤¤¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÁÇ¼ê¤Ç¸åÆ¬Éô¤ò²¥¤ë¤Î¤ÏNG¤Ç¤·¤ç¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Õ¥ì¥¤¥¿¥¹¤â¡Ö¤³¤Î»ö·ï¤ËÀµ¤·¤¤¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÉÔ¹¬¤Ê»î¹ç¸å¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¬Í¦µ¤¤Èµ»½Ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë½Å¤¤µðÂÎ¡¢MMA¤ÎÅÁÀâ¤Ç¤¢¤ëÁê¼ê¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥È¤Îµ±¤¤ò¡¢·ë¶É¤ÏÊ¤¤¤±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£