元E-girlsの藤井萩花さんは10月1日、自身のInstagramを更新。ALIのLEOこと今村怜央さんと離婚していたことを明かしました。

「あまりの衝撃に『え？？？！』って声出た」

萩花さんは「必要なのかなとも思いましたが、皆さまへご報告です」と切り出し、「今年の6月に怜央さんと離婚しました！」と報告しています。「結婚生活色々あるし2人にしかわからない事だと思うので何も語りませんが感謝です！　ありがとうございました！」と、感謝の言葉をつづりました。

また妹の藤井夏恋さんはストーリーズにて「姉らしい、さっぱりとした報告。笑　きっと色々考えて、このタイミングで皆さんに伝えたのだと思います」と言及。「人生は本当にひとそれぞれで、家族のカタチも様々。前向きな決断だと感じているので、これからも姉のこともレオさんのことも、変わらず応援していきます」と明かしました。

ネット上では、「あまりの衝撃に『え？？？！』って声出た」「双子の子どもいるのに…」「まじかぁ」「想像通りすぎる展開」「えっ？？」「びっくり…」「はやかった」などの声が上がっています。

「皆様、申し訳ないです」

同日、今村さんも自身のInstagramのストーリーズを更新。「結婚報告は、絵本一冊、小説一冊、映画一本くらい余裕で作れるくらい言葉や笑顔が溢れるのに、離婚報告は、言葉一つ浮かんでこないくらいなかなか辛いものです」と吐露しています。続けて「萩花さんや、萩花さんの家族をきっかけに応援してくれてた皆様、申し訳ないです」と謝罪。最後は、「今まで本当にありがとう。これからもずっとありがとう」と締めました。(文:橋酒 瑛麗瑠)