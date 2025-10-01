「えっ？？」藤井萩花、バンドマン夫と離婚していた「何も語りません」宣言。「なかなか辛いもの」吐露も
元E-girlsの藤井萩花さんは10月1日、自身のInstagramを更新。ALIのLEOこと今村怜央さんと離婚していたことを明かしました。
【画像】ストーリーズで離婚を明かす
また妹の藤井夏恋さんはストーリーズにて「姉らしい、さっぱりとした報告。笑 きっと色々考えて、このタイミングで皆さんに伝えたのだと思います」と言及。「人生は本当にひとそれぞれで、家族のカタチも様々。前向きな決断だと感じているので、これからも姉のこともレオさんのことも、変わらず応援していきます」と明かしました。
ネット上では、「あまりの衝撃に『え？？？！』って声出た」「双子の子どもいるのに…」「まじかぁ」「想像通りすぎる展開」「えっ？？」「びっくり…」「はやかった」などの声が上がっています。
「あまりの衝撃に『え？？？！』って声出た」萩花さんは「必要なのかなとも思いましたが、皆さまへご報告です」と切り出し、「今年の6月に怜央さんと離婚しました！」と報告しています。「結婚生活色々あるし2人にしかわからない事だと思うので何も語りませんが感謝です！ ありがとうございました！」と、感謝の言葉をつづりました。
