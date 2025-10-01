「あの敗戦のイメージを払拭する勝利とゴールを届けたい」FC東京がアウェー３試合で「Special kit」を着用
FC東京が33節の清水エスパルス戦、34節のサンフレッチェ広島戦、36節のFC町田ゼルビア戦で「Special kit」を着用する。
「Special kit」とは、今年５月の広島戦でお披露目したもの。オフィシャルサプライヤー『ニューバランス』のアイコンであるカラー「grey」の濃淡と、スタジアムへと続く道（石畳）は勝利へと続く道＝Winning Roadという想いが込められたデザインになっている。
この「Special kit」について、仲川輝人は以下のようにコメントしている。
「グレーカラーのSpecial kitを身にまとって、アウェイゲームを戦うことに特別な意味を感じています。前回、このユニフォームを着たサンフレッチェ広島戦では悔しい結果に終わってしまったので、そのイメージを払拭する勝利とゴールを届けたいです。どんな状況でも声援を届けてくれるファン・サポーターのみなさんが、僕たちを前へと突き動かしてくれています。ここからのアウェイ3試合は、Special kitを着用して、ぜひ一緒に戦ってください」
対象のアウェー試合の各ビジターグッズ売店では、一部選手（長友佑都、森重真人、アレクサンダーショルツ、長倉幹樹、仲川輝人、俵積田晃太、佐藤恵允、橋本拳人、室屋成）を対象としたネーム&ナンバー入りユニホームを販売する（ネームナンバーなしユニフォームも販売）。また、オフィシャルオンラインショップおよびオフィシャルショップ各店舗では販売中だ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
