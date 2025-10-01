イモトアヤコ、「我ら番組じゃないよ」仲良し工藤静香と高尾山へ “本気”の姿に終始爆笑「つられて笑っちゃう」
タレントのイモトアヤコ（39）が9月30日、自身のインスタグラムを更新。歌手の工藤静香（55）と笑いあふれる高尾山登山の様子を公開した。
【動画】「つられて笑っちゃう」終始笑い声に包まれたイモトアヤコ＆工藤静香の高尾山登山
イモトは「静香さんとまさかの高尾山へ」と書き出し、工藤が撮影したイモトの運転姿や高尾山へ向かう笑い声に包まれた車内、「我ら番組じゃないよ」とプライベートを披露している。
続けて「涼しくなった今日この頃ようやく実現した登山 実はわざわざ前にロケハンに行って下さっていた静香さん なんてこったい！笑 そのおかげで楽しくスムーズな登山になりました」とつづり、工藤が事前に下調べしてくれてい たことを明かした。
登山服に身を包んだイモトの姿に「もう、ゴリゴリだった」「本気の人」と笑いが止まらない2人。ガイドのような姿に工藤は終始笑顔を見せ、仲むつまじい関係性を垣間見せた。
この投稿にファンからは「めちゃ楽しそ」「つられて笑っちゃうぅぅ 静香さんをお守り隊のようなイモトさんかっこいいです」「二人とも本当に仲良し」などの反響が集まっている。
