◇MLB ドジャース10ー5レッズ(日本時間1日、ドジャー・スタジアム)

ポストシーズン第1戦はドジャースが2桁得点で快勝。ロバーツ監督が選手らを称賛しました。

初回に大谷翔平選手が先制のソロホームランを放つと、テオスカー・ヘルナンデス選手が2打席連続のホームラン。さらに6回に再び大谷選手が2ランホームランとドジャースは5本の特大弾で2桁得点を記録しました。

試合後ロバーツ監督は「テオは今夜大活躍だった。翔平ももちろん素晴らしい夜だった。キケも10月らしい活躍を見せた。そして、全体的に良い打席が続いた」と喜びます。「(先発の)ハンターは今でも野球界で本当に才能のある投手の一人だと思っています。そして、私たちが彼をここまで追い詰めることができたのは、本当に素晴らしいことです」と手応えを語りました。

「翔平の先頭打者ホームランは大きかったと思います。彼がこの球団、この組織と契約し、このような試合でその異次元の才能を披露したのも、まさにそのためです。翔平には、このポストシーズンで本当に素晴らしい活躍を期待しています」とコメントしました。

打線だけでなく、先発を務めたブレーク・スネル投手も7回2失点と好投。「まさに良い流れですね。ブレークは今夜素晴らしかった。完璧なコントロールを見せていました。速球も素晴らしく、チェンジアップもプラスでした。様々な球種を組み合わせ、試合を通してコントロールを保っていました。だから、7イニングを投げて、打線に乗せてくれたのは良かったと思う。このシリーズに向けてまだやるべきことはあるけど、彼は準備万全だよ」と安堵の声。しかし8回に救援陣3投手が崩れ2つの押し出し四球などで得点を与えてしまいます。「アレックスは今夜は調子が悪かった。そしてもちろん、エンリケスもコントロールが悪かった」とレギュラーシーズンから不安視されている救援陣に落胆の声をもらしました。